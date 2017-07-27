تقارير دولية تحذر من تفاقم الوضع الإنساني ووضع المحتجزين في اليمن

“القدس العربي” ـ وكالات: دعا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، الخميس، “الأطراف المتحاربة” في اليمن، بما فيها دول التحالف العربي، إلى إتخاذ خطوات ملموسة” للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين. وفي تصريح نشره الموقع الإلكتروني لـ”الصليب الأحمر”، أضاف ماورير، في ختام زيارته لليمن: “أغادر اليمن محملًا ببالغ الأسى إزاء محنة شعبه؛ إذ لا يزال تفشي وباء الكوليرا مثيرًا للمخاوف”، متوقعاً أن “تتجاوز أعداد المصابين بهذا المرض الـ600 ألف حالة بحلول نهاية العام، وخاصة مع إقتراب موسم الأمطار”.

وبدأ ماورير زيارة إلى اليمن، الأحد لماضي، شملت محافظات عدن وتعز وصنعاء؛ حيث إطلع على الوضع الإنساني المتدهور في تلك المحافظات، والتقى عدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات جماعة “أنصار الله” (الحوثي) وحليفهم الرئيس السابق على عبد الله صالح.

ودعا المسؤول الدولي في تصريحه، اليوم، جميع الأطراف إلى “التوقف عن رهن العمل الإنساني بتحقق مآرب سياسية، والعمل على تيسير تدفق المساعدات، والإمدادات الضرورية، مثل الدواء، إلى اليمن وعبر أراضيه”. ووجه أيضاً “بضمان وصول الوكالات الإنسانية إلى السكان الأكثر استضعافًا”.

وبخصوص ملف المحتجزين، قال ماورير: “تلقينا وعودًا مُشجّعة بالتزامات من جبهتي النزاع هذا الأسبوع، ونأمل أن نلمس تطبيق ذلك في الأسابيع المقبلة”.

ودعا في هذا الصدد إلى “منح اللجنة الدولية حق الوصول إلى جميع المحتجزين على خلفية النزاع بصورة منتظمة”. وأضاف: “ألتقيت عائلات كانت تضطر للوقوف أمام خيارات مستحيلة، بين شراء الخبز أو الماء أو الدواء لأطفالها”.

وأشار إلى أن “آلاف الأشخاص المحتجزين من قبل أطراف النزاع يقبعون في غياهب السجون، لا اتصال بينهم وبين ذويهم”.

تفاقم تفشي وباء الكوليرا

ومن جهة أخرى كشفت الأمم المتحدة إتساع نطاق تفشي الكوليرا في اليمن لدرجة أن مجرد شرب المياه ربما يؤدي إلى الوفاة. وبحسب منظمة الصحة العالمية لاقى ما يقرب من ألفي شخص حتفهم في واحدة من أسوأ موجات تفشي الكوليرا المعروفة في التاريخ الحديث إذ تجاوز عدد المصابين في اليمن حتى الآن 400 ألف شخص.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة يموت في اليمن طفل دون الخامسة كل عشر دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها. وبلغ عدد النازحين بسبب القتال مليوني شخص. ولا تعمل سوى نصف المستشفيات بطاقتها المعتادة. (الأمم المتحدة: 21 مليون يمني يحتاجون المساعدة والحماية.

ثلثا السكان بحاجة إلى حماية ومساعدة

ومن جانب آخر قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الخميس، إن 20 مليوناً و700 ألف يمني (نحو ثلثي السكان)، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة أو الحماية، جراء تصاعد النزاع المسلح. وذكر الصندوق، في تقرير نشر على موقعه الإلكتروني، اطّلعت عليه “الأناضول”، أن النزاع في اليمن تصاعد بشكلٍ كبير، “إلى أن أصبح من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم”.

أشار التقرير إلى مقتل نحو 8167 شخصاً، وجُرح أكثر من 46 ألفاً آخرين، فيما نزح مليوني شخص داخل اليمن، بسبب العمليات العسكرية.

ويشهد اليمن، منذ خريف عام 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير. وأضاف أن 900 ألف نازح عادوا إلى منازلهم، من دون تحديد مناطق العودة.

ولفت إلى أن “الوضع الإنساني كان حرجاً حتى قبل 2015 (تاريخ اندلاع الحرب في اليمن)، إلا أن العامين الماضيين قد وضعا اليمن على شفا المجاعة”.

وقال “أثّر انعدام الأمن الغذائي على 60% من السكان، كما أدى انتشار الكوليرا في اليمن مؤخراً، وإصابة 333 ألفاً، مع 5 آلاف حالة إصابة يومياً”.

وأضاف التقرير: “يتعرض اليمنيون لضغوط هائلة في محاولة للتكيف مع الوضع، بينما تستمر النساء والفتيات في دفع ثمنا باهظا، كما هو الحال في معظم الأزمات الإنسانية”.

وتواجه أكثر من مليوني ومائتي ألف امرأة وفتاة في سن الإنجاب، تحدي سوء التغذية بسبب نقص الغذاء، ومن المحتمل أن تتعرض 800 ألف امرأة لمضاعفات أثناء الولادة. وحذر التقرير من أن العاملين في الصحة الإنجابية بالمنشآت الصحية، باتوا “أكثر ندرة”، ومن الصعب على النساء والفتيات الحصول على الرعاية، نتيجة للوضع الأمني غير المستقر. ووفقاً للتقرير فإن الصندوق بحاجة إلى 22 مليون دولار خلال العام الجاري، لمتطلبات التمويل.