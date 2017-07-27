المدير المالي: السعودية أعطت “توتال” الضوء الأخضر لاتفاق الغاز مع إيران

(رويترز): قال المدير المالي لشركة “توتال” الفرنسية إن السعودية أعطت الشركة الضوء الأخضر قبل توقيع اتفاق مهم للغاز مع إيران.

جاءت تصريحات باتريك دو لا شيفارديير في مؤتمر عبر الهاتف مع محللين ردا على سؤال عن التأثير الجيوسياسي للخلاف بين السعودية وإيران.

السعودية وإيران تعملان بنهج عملي

وأبلغ دو لا شيفارديير المحللين أن السعودية وإيران تعملان بنهج عملي وإن السعوديين كانوا على علم وأعطوا “توتال” الضوء الأخضر قبل التوقيع مع إيران.

وأضاف أن الاستثمار الرأسمالي في حقل الشاهين القطري محدود للغاية وسيتم استرداد قيمة ذلك الاستثمار سريعا.

وعن أسعار النفط في المدى القصير، قال المدير المالي إن توتال “لا ترى أي سبب قد يبرر ارتفاع أسعار النفط”.