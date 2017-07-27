المالكي متحدثًا رسميًا جديدًا للتحالف العربي خلفًا لعسيري

“الأناضول ” : أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تعيين متحدث رسمي جديد باسمه، وهو العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي خلفًا للواء أحمد عسيري، الذي تم تعيينه قبل 3 أشهر نائبا لرئيس الاستخبارات بالسعودية.

وقالت قيادة التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم، إنه “جرى تعيين العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي، متحدثًا رسميًا للتحالف، حيث باشر مهام عمله”.

وأكدت قيادة التحالف عزمها “مواصلة سياسة التواصل بشفافية وتوفير المعلومات الضرورية عن العمليات العسكرية الهادفة إلى دعم الشرعية في اليمن”.

وسيتولى المتحدث الرسمي العقيد المالكي عقد مؤتمرات صحفية كلما دعت الحاجة – بحسب البيان – وسيتاح التواصل معه لكافة وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلسلة أوامر ملكية في 22 أبريل/ نيسان الماضي، تضمن أحدها تعيين عسيري، نائباً لرئيس الاستخبارات العامة.

ويشهد اليمن حرباً، منذ أكثر من عامين، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي جماعة “الحوثي” والرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية ضد الحوثيين وحلفائهم، استجابة لطلب الحكومة الشرعية، في محاولة لمنع سيطرتهم على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح.

وتولى عسيري مهمة المتحدث باسم التحالف منذ بدء العمليات العسكرية وحتى تعيين متحدث جديد اليوم.