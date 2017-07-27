افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الكوميديا الدولي بمدينة أبها السعودية

أبها- (رويترز) : افتتح مساء أمس الأربعاء، مهرجان الكوميديا الدولي في دورته الثالثة على مسرح المفتاحة، بمدينة أبها السعودية، جنوب المملكة. ويشارك فيه فنانون من السعودية والإمارات والكويت ومصر والمغرب وسوريا.

ويشمل البرنامج العرض المسرحي “بايعها” بطولة فايز المالكي وإخراج خالد الباز، وعرض “خيال الظل” لفرقة “موزار طيف الخيال” المغربية، والعرض المسرحي النسائي “سوبر كيوت” من بطولة هيا الشعيبي وآلاء الهندي وسارة اليوسف ومي كساب، إضافة لعرض فرقة “الشياب” الكويتية التي اشتهرت في برنامج “آراب غوت تالنت” وفقرات أخرى.

وتقول شركة “رواد الميديا” المنظمة للحدث، أن عدد زوار المهرجان قد بلغ في العام الماضي 10 آلاف، فيما تتوقع أن يصل العدد هذا العام إلى 15 ألفاً.

وفي الحفل الافتتاحي، كرمت إدارة المهرجان، الممثل السعودي عبد المحسن النمر والممثل الكويتي محمد المنصور والممثلة البحرينية زهرة عرفات، كما أعلنت أسماء الفائزين بجوائز (كوميدي اووردز) وهي الجوائز التي يحسمها الجمهور بالتصويت على مدى شهر عبر الانترنت.

وفاز المسلسل السعودي “سيلفي” بجائزة “أفضل مسلسل كوميدي”، متفوقا على ثلاثة مسلسلات أخرى تنافست معه من مصر والكويت والسعودية. كما فاز الفيلم الإماراتي “هجولة” بجائزة “أفضل فيلم خليجي”، متفوقا على أربعة أفلام أخرى من الكويت والبحرين والإمارات.

أما جائزة “أفضل ممثل كوميدي” فقد ذهبت للسعودي حبيب الحبيب ،فيما فازت الكويتية هيا الشعيبي بجائزة “أفضل ممثلة كوميدية.

وتمتد أنشطة المهرجان حتى الأول من أغسطس المقبل.