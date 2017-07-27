نتنياهو يدعو لإعدام منفذ عملية “حلميش”

القدس- (وكالات): دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، اليوم الخميس، إلى إعدام فلسطيني قتل 3 إسرائيليين طعنا الأسبوع الماضي في مستوطنة حلميش قضاء رام الله.

وقال نتانياهو أثناء تقديم التعزية إلى عائلة القتلى الثلاثة “لقد آن الأوان لتنفيذ حكم الإعدام على الإرهابيين”.

وأضاف في بيان “موقفي بصفتي رئيس الوزراء هو أنه في حالة كهذه وعندما يخص الأمر قاتلا سافلا لهذه الدرجة، فإنه يجب إعدامه”.

ونفذ الشاب عمر العبد (20 عاما) عملية طعن أدت إلى مقتل 3 مستوطنين داخل مستوطنة “حلميش” القريبة من رام الله، الجمعة الماضية.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، ابتسام العبد، والدة منفذ العملية.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة “كوبر” شمال غرب رام الله، بالضفة الغربية، وفتشت عددا من المنازل.

وأضاف الشهود، إن القوة اعتقلت والدة العبد قبل انسحابها.

وأشارت المصادر ذاتها أن الجيش أغلق مداخل البلدة بالسواتر الترابية لعدة ساعات.

وكان العبد كتب على فيسبوك قبل تنفيذ الهجوم “أنا أعلم أني ذاهب إلى هناك فلن أعود هنا بل سأعود إلى الجنة برحمة الله يا محلى الموت وشهادة فدى لله ورسوله ومسرى رسوله”.

والتقى وزير دفاع الإحتلال الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، مع كبار القادة العسكريين في الضفة الغربية لتقييم الموقف.

وقال إنه سيتم هدم منزل الفلسطيني على الفور تماشيا مع السياسة الإسرائيلية، كما دعا الرئيس الفلسطيني إلى إدانة الهجوم ووصفه بأنه “مجزرة”.