أسلحة أمريكية للفليبين لمواجهة تنظيم “الدولة”

مانيلا- (أ ف ب): قدمت الولايات المتحدة طائرتي استطلاع، وبدأت بتسليم الفليبين أسلحة، اليوم الخميس، لمساعدة حليفها الآسيوي في التصدي لتنظيم “الدولة الإسلامية” على أراضيه.

وأعلن السفير الأمريكي في مانيلا سونغ كيم، ووزير الدفاع الفليبيني ديلفن لورنزانا، أن طائرتي “سيسنا” اللتين تقدر كلفتهما مع تجهيزاتهما بأكثر من 30 مليون دولار (25.5 مليون يورو) ستطاردان مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتسيّران دوريات على طول الحدود البحرية.

وقال سونغ كيم إن “هاتين الطائرتين هما آخر تجليات ما ينبغي أن يكون عليه تحالفنا، شراكة بين صديقين قديمين، حليفان قريبان يعملان معا، يقاتلان معا وينتصران معا على أعدائهما”.

وتأتي هذه المساعدة الأمريكية رغم توتر العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفليبيني رودريغو دوتيرتي.

وتخوض القوات الحكومية الفلبينية مواجهات مع مقاتلين متطرفين في مراوي جنوب الأرخبيل.

واضطلعت واشنطن بدور مهم في هذه المواجهات التي تشكل أكبر تحد أمني لرئاسة دوتيرتي، رغم أن الأخير سعى إلى التخلي عن التحالف القديم مع الأمريكيين ساعيا إلى توثيق علاقاته بالصين.