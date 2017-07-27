داليا البحيري تثير الجدل بصورها على شاطئ البحر (شاهد)

القاهرة – القدس العربي

خطفت الفنانة المصرية داليا البحيري الأضواء مجددا وأثار الجدل في أوساط جمهورها بعد أن نشرت صورا لها وهي على شاطئ البحر، في أول ظهور لها بعد زواجها مؤخراً.

وظهرت البحيري لجمهورها من جديد عبر أحدث الصور على حسابها الشخصي على “انستقرام” بعيداً عن الخلافات التي شهدتها في الفترة الأخيرة مع لاعب الكرة المصري محمد أبو تريكة، حيث ظهرت على شاطئ البحر بملابس البحر والصيف الشفافة برفقة كلبها كاشفة عن “التاتو” على جسدها.

وأثارت صور داليا البحيري على البحر الجدل بين متابعيها إذ اعتبروا أنها صور جريئة، حيث أثارت الكثير من التعليقات بين مؤيد ومعارض لنشر هذه الصور.