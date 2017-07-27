غوتيريش يرحب بـ”نزع فتيل الأزمة” في القدس

نيويورك- (الأناضول): رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بـ”نزع فتيل الأزمة في مدينة القدس القديمة”.

وأعرب في بيان صدر عن مكتبه، اليوم الخميس، عن “الأمل في أن يستمر الحوار وأن يسهم في خلق جو من الثقة”.

وأكد الأمين العام أنه “سيظل مشاركا مع جميع المعنيين بهذا الصدد”.

وأغلقت اسرائيل المسجد الأقصى، إثر هجوم أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين اثنين، في 14 من يوليو/تموز الجاري، ومنعت الصلاة فيه، للمرة الثانية منذ احتلالها القدس الشرقية في 1967.

وأعادت إسرائيل فتح المسجد جزئيا، بعد يومين من إغلاقه، واشترطت على المصلين الدخول عبر بوابات فحص إلكتروني نصبتها، وهو ما رفضه الفلسطينيون، وظلوا لمدة 11 يوما، يؤدون صلواتهم الخمس بمنطقة “باب الأسباط” أحد أبواب الأقصى، إلا أن

وقررت إسرائيل إزالة التدابير الأمنية التي وضعتها في محيط المسجد، الأمر الذي يعتبر تراجعا كبيرا في موقف حكومة رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو.

وجاء هذا القرار بعد جهود دبلوماسية للأمم المتحدة استمرت أياما، وزيارة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، وضغوط من دول في المنطقة منها الأردن وتركيا.