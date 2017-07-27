سويسري يقتل عاهرة بولندية ويحفظ جثتها فى ثلاجة نبيذ

قضت محكمة سويسرية، اليوم الخميس ، بالسجن 17 عاما، على خبير مالي بعد أن خنق عاهرة وحفظ جثتها في ثلاجة نبيذ بمنزله.

وأدانت محكمة جزئية في زيوريخ المتهم (49 عاما) بقتل المرأة البولندية الشابة بأحد الفنادق الكبرى بالمدينة في عام .2014

ووفقا لعريضة الاتهام، خطط الخبير المالي لقتل المرأة لأن مشاكله المالية الشخصية جعلته يخشى ألا يتمكن بعد ذلك من تحمل تكاليف خدمة المرأة الي توفيت وعمرها (25 عاما).

وقد ترك المدعى عليه منصبه في رئاسة قسم الاستثمار في صندوق معاشات تقاعدية في عام 2011 بعد معاناته من اثار تعاطى المخدرات.

وبعدما أنفق ما يصل الى 25 الف فرنك سويسري (26 الف دولار) شهريا على البغايا، نفدت أمواله في العام 2014، حسبما استمعت المحكمة.

وقام الخبير المالي بتخدير ضحيته ثم خنقها حتى الموت. ووضع جثتها في حقيبة عربة كبيرة ونقلها الى المنزل، ووضعها في ثلاجة النبيذ.