داعشي يقطع رأس أفغاني بسبب الشعوذة والسحر

كابول – د ب أ

أفاد مسؤولون أفغان الخميس، بأن قائدا بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ضرب عنق أحد الملالي المحليين في ولاية سربل شمالي أفغانستان، لما تردد عن ممارسته لأعمال الشعوذة.

وقال محمد نور رحماني رئيس مجلس ولاية سربل إن “الحادث وقع في منطقة جندا بمقاطعة سياد أول أمس الثلاثاء”، مضيفا أن “الضحية كان من الملالي العاديين وكان يقوم فقط بصنع التمائم للناس″.

ووفقا لتقرير وكالة خاما برس، وهي وكالة أفغانية جديدة، فإن القائد الداعشي المحلي قاري شير محمد ضرب عنق الضحية لقيامه بممارسة الشعوذة.

ويطلق على الطلاسم أو التمائم التي تحتوي ، على سبيل المثال، على آيات قرآنية اسم “تعاويذ”. ويعتقد على نطاق واسع ،لا سيما في المناطق الريفية في أفغانستان، أنها تساعد في حالات المرض وغيرها من المشاكل الأخرى.

ومع ذلك، فإن الجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش تنظر إلى “التعاويذ” على أنها وثنية وتعتبرها مخالفة لدينها.

ووفقا لتقارير إعلامية، فقد قطع مسلحون من تنظيم داعش رؤوس ثلاثة مدنيين في شهر آذار/ مارس الماضي في منطقة اشين شرقي ولاية نانجارهار.