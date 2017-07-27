“الجزيرة” تكشف قصة المحلل السياسي بــ”الشورت” (فيديو)

لندن – القدس العربي

كشفت قناة الجزيرة القصة الكاملة للمحلل السياسي مجيد عصفور الذي ظهر في تسجيل فيديو مرتديا بدلة رسمية أعلى جسمه، لكنه كان يرتدي “الشورت” بدون البنطال من الأسفل، ليتبين بأن ابنه هو الذي قام بتصويره وهو الذي يقف وراء التسريب.

واستضافت “الجزيرة” الكاتب والمحلل الأردني مجيد عصفور للحديث عن تداعيات ما حدث بالسفارة الإسرائيلية في عمّان قبل أيام، حيث أجريت المقابلة عبر “سكايب” بسبب إغلاق السلطات الأردنية لمكاتب “الجزيرة” وسارت بشكل اعتيادي إلا أنها باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد ذلك بساعات.

مناف عصفور، نجل مجيد عصفور، قام بتصوير والده أثناء إجرائه اللقاء من داخل المنزل، إذ ظهر والده “بلا بنطال”، مرتديا “شورتا قصيرا”، مقابل البدلة الرسمية في قسمه الأعلى الظاهر على التلفاز.

وبعد انتشار واسع للفيديو، استضافت “الجزيرة” مجيد عصفور ونجله، معربا الأب عن عدم غضبه مما جرى.

وقال عصفور إن نجله قام بتصويره، وأرسل الفيديو لأصدقائه في إسبانيا، حيث درس البكالوريوس هناك، ليقوم أحدهم بنشره عبر نطاق واسع.