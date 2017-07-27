يونكر يتلقى اتصالاً في مؤتمر صحفي : “هذه زوجتي..لا هذه ميركل”

بروكسل-(أ ف ب) : واجه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، موقفاً طريفاً خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، إذ رن هاتفه أثناء اللقاء ليتبين أن المتصلة ليست زوجته كما اعتقد في بادئ الأمر، بل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

حصلت الحادثة الطريفة، خلال مؤتمر صحافي مشترك ليونكر وهو رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق، مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، في مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية، وقال يونكر بعدما أخذ هاتفه من جيبه، فيما كان فيكو ومسؤولون أوروبيون وصحافيون في الانتظار: “هذه زوجتي”، قبل أن يستدرك رقم المتصل فيتابع بالقول : “لا، إنها السيدة ميركل”.

وما لبث أن أكمل يونكر، والذي يبلغ من العمر 62 عاما، المؤتمر الصحافي بشكل طبيعي، وهو معروف مسبقاً بأسلوبه العفوي وعدم تكلفه، حتى أنه كان قد أقر في وقت سابق ، بأنه لا يملك هاتفاً ذكياً ولا يزال يعتمد على هاتف قديم الطراز صنعته شركة نوكيا.