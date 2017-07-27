﻿«أبناء الجبلاوي» للمصري ابراهيم فرغلي

بيروت ـ «القدس العربي»: طبعة جديدة من رواية «أبناء الجبلاوي» للكاتب المصري إبراهيم فرغلي، صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر يوليو/تموز 2017. سبق للمؤلف أن حصل على جائزة ساويرس في مصر عام 2012عن هذه الرواية.

يقول المؤلف: لا يدري قارئ رواية «أبناء الجبلاوي»، وهو يطالع فصولها الأولى، أنه يقرأ مشروع رواية لشخصية من شخصيات الرواية، إلا في جزئها الثاني، وسرعان ما يندمج في حكاية اختفاء أعمال نجيب محفوظ، وسعي البطل لاكتشاف سر هذا الحدث الغريب. ثم تنبثق شخصيات محفوظ لتصير شخصيات روائية فاعلة في النص، تحاول كشف سر اختفاء أعمال مبتكرها نجيب محفوظ من الأسواق، ثم تتوالى الأحداث العجيبة من الرواية للواقع والعكس.

تقع الرواية في 472 صفحة من القطع المتوسط