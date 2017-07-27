بيروت ـ «القدس العربي»: صدرت عن دار الفارابي في بيروت رواية «ست الحسن في ليلتها الأخيرة» للروائية الفلسطينية سلوى البنا. من تلك الرواية التي وصفت بأنها «ليست حقيقة ولا خيالاً»، نقرأ في التالي: «نار يا ميمون، جوفي نار». صرخ الشيخ فوّاز مذعوراً. وكأنما أمسكت به النار. هرع ميمون إلى مخدع سيّده، دلق في بطنه بطحة عرق كاملة. «لا تطفئ النار إلاّ النار يا مولاي». اصطكت أسنان الشيخ فواز (…) ردد فوّاز بهذيان محموم «ليليانا أصبح لها مسجد. تُقام فيه على روحها الصلاة».

تقع «ست الحسن..» في 240 صفحة، ولمؤلفتها إصدارات متعددة منها في الرواية: «عروس خلف النهر. الآتي من المسافات. مطر في صباح دافئ. العامورة. امرأة خارج الزمن وعشاق نجمة».