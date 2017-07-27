﻿

﻿بيوتٌ نائمةٌ

هشام الصباحي

Jul 28, 2017

أَصابِعي تَمُوءُ كَقِططٍ ألِيفَةٍ

تُرِيدُ أنْ تَخرجَ إلى الشَّارِعِ

تَجْلِسُ جِوَارَ ملاكٍ غَرِيبٍ يَتَسَوَّلُ

تَهْتِفُ مَعَ ثورَةٍ جَائِعَةٍ

تُوقِظُ آلاَمًا نَائِمَةً

تُسَاعِدُ أَطْفَالًا تَائِهِينَ

تُشَاهِدُ أجسادًا

تُحَلِّقُ سعيدةً في السَّمَاءِ

مُلُوحَةً بِأعلامٍ وطنيةٍ

فى مَشْهَدِ وداعٍ سيَتَكَرَّرُ كَثِيرًا

جَسَدٌ يَغْتَسِلُ منْ مَشَاعِرَ مُزَيِّفَةٍ

نِساءٌ بِمَلاَبِسَ سَوْداءَ كَامِلَةً

يُغَطِّيَن ضَحَايَا مباريات كُرَةَ الْقَدَمِ

ويَذْهَبنَ عرايا

أحْلاَمٌ مُجْهضةٌ

مُعَلِّقَةُ كَالذبائِحَ في الذّاكِرَةِ

النّهارُ يُولدُ مُلَوَّثًا بِالدِّماءِ

قَنَّاصُونَ يُصَوِّبُونَ

علَى الأحْلاَمِ

التى تَخْرُجُ منَ البيوتِ

بيوتٌ نَائِمَةُ

فى اِنْتِظارِ عَوْدَةِ سَاكِنِيِهَا

أُساعد الضَّحَايَا العائدين

فى الوصولِ لعَائِلَاتهم الفَقِيرَةِ

شاعر مصري

﻿بيوتٌ نائمةٌ

هشام الصباحي

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left