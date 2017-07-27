﻿«الأونكتاد»: خارطة طريق لتطوير هيئة الموانئ البحرية السودانية

الخرطوم – الأناضول: أعلنت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الأربعاء، أنها ستعمل على تطوير هيئة الموانئ البحرية السودانية من خلال «خارطة طريق» لم تكشف عن تفاصيلها.

واختتم وفد من المنظمة زيارة لولاية البحر الأحمر (شرق)، استمرت خمسة أيام، أجرى خلالها لقاءات مع جهات تتعامل مع هيئة المؤانئ البحرية السودانية.

وفي ختام الزيارة، قالت رئيسة الوفد، فريدة يوسف، إن «هيئة الموانئ السودانية تطبق المعايير العالمية في أدائها، رغم وجود ملاحظات ستعمل الأمم المتحدة على مساعدة السودان فيها، ضمن خارطة طريق موضوعة بين الجانبين لمزيد من التطوير والمواكبة»، بحسب ما نقله تلفزيون «الشروق» المقرب من الحكومة. وتأسست منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عام 1964، وهي تعمل على إيجاد بيئة ملائمة لاندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي. من جانبه، قال ممثل فريق العمل السوداني لتسهيل التجارة والأعمال الإلكترونية مع «الأونكتاد»(حكومي)، الجيلى موسى عمر، إن الوفد الأممي «أعرب عن رضاه عن المعايير التى تلتزم بها هيئة الموانئ السودانية في مجال تحسين الخدمات». وأضاف عمر أن «الوفد الأممي التقى أكثر من خمسين جهة من أصحاب المصلحة المباشرة من هيئة الموانئ».

وتابع المسؤول السوداني أن كلا من فريق العمل السوداني وفريق المتابعة الأممي سيعملان على تنفيذ نتائج الاجتماعات من أجل التطوير وتحقيق النتائج المرجوة من خارطة الطريق، والمتمثلة في تحسين جودة الخدمات، وتسهيل وتسريع الإجراءات التجارية والأعمال الجمركية في الموانئ.

وكان وزير التجارة الخارجية السوداني، حاتم السر، التقى مع سكرتير عام «الأونكتاد»، في الثالث عشر من الشهر الجاري في مدينة جنيف السويسرية، وحثا التعاون بين المنظمة والسودان في مجال المساعدات الفنية وبناء القدرات.