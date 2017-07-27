﻿«نوكيا» تتكبد خسائر بقيمة 495 مليون دولار

ستوكهولم – د ب أ: أعلنت شركة نوكيا الفنلندية للاتصالات امس الخميس أنها تكبدت خسائر خلال الربع الثاني، ولكنها قالت إن الخسائر كانت أقل بالمقارنة مع العام الماضي.

وبلغ حجم الخسائر 423 مليون يورو (495 مليون دولار) مقارنة بصافي خسائر بقيمة 667 مليون يورو عام .2016

وبلغ صافي المبيعات 6ر5 مليار يورو، بارتفاع بنسبة 1 % على أساس سنوي .

وقال الرئيس التنفيذي للشركة راجيف سوري إن الشركة توقعت أن يكون سوق الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات « مفعم بالتحديات « بصورة أكبر من التوقعات السابقة. يذكر أن نوكيا كانت الشركة الرائدة في مجال الهواتف المحمولة في العالم حتى ظهور الهواتف الذكية التي أنتجتها شركة آبل والشركات التي تستخدم نظام تشغيل غوغل أندرويد. وبعد بيع الشركة لقطاع سماعات الهواتف، الذي كان يتكبد خسائر عام 2014 إلى شركة مايكروسوفت الأمريكية، قالت نوكيا إنها سوف تركز على برامج وخدمات البنية التحتية.