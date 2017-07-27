﻿الحكومة المغربية تُحدث «لجنة العرائض» كبديل للحركات الاحتجاجية

الرباط – «القدس العربي»: أحدثت الحكومة المغربية، التي يرأسها سعد الدين العثماني، لجنة باسم «لجنة العرائض» وذلك بهدف تفعيل مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام، عبر آلية العرائض استناداً إلى المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 44-14 بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية، ولأجل إيجاد بدائل تساهم في تهدئة الأوضاع الاجتماعية المضطربة شمال البلاد و المتواصلة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ودعا رئيس الحكومة المغربية، خلال ترؤسه أول اجتماع للجنة العرائض، كافة المواطنين المغاربة إلى التفاعل مع هذه اللجنة، التي إعتبرها خطوة جديدة نحو الديمقراطية التشاركية في المغرب، وحمّل العثماني، المسؤولية لجمعيات المجتمع المدني ليبرهن على قدرتها في تبني مطالب المواطنين.

ولم تقنع مبادرة «لجنة العرائض» فاعلين مدنيين وجمعويين، على أنها فعلا لجنة ترمي إلى تفعيل مشاركة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام وتعزيز مسار الديمقراطية التشاركية بالمملكة. وفي هذا الصدد، قال لحبيب كمال الفاعل المدني وعضو دينامية إعلان الرباط، في تصريح لجريدة «العلم» الناطقة بلسان حزب الإستقلال المعارض: إنه «لا يعقل الاعتماد على قانون كان من المفروض أن يبنى على مبدإ التشاركية وإعادة الثقة في المؤسسات، لكن النيات التي تحكمت في مسار المشاورات قبل وضع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، أخطأت الهدف ولم تعمل على الأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي تقدمت بها جمعيات كثيرة وكثيرة جداً انخرطت منذ أكثر من أربع سنوات في دينامية أطلق عليها دينامية إعلان الرباط. وأضاف، أن القانون الذي تعتمده الحكومة في هذا الشأن لا يقبل إشراك وتمثيل المجتمع المدني ولا تأثير له على الاطلاق في إعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، واعتبر ذلك من الأخطار الكبرى التي تنعكس سلباً على تسيير المؤسسات».

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي: إن « إحداث هذه اللجنة يأتي استناداً للمبادئ الدستورية الرامية إلى تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية، وعملاً بالقوانين التنظيمية المفعلة لحق تقديم ملتمسات في مجال التشريع وحق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية».

وأشار خلال الاجتماع الأول الأسبوع الماضي لـ»لجنة العرائض» برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وبحضور القطاعات الوزارية المكونة لهذه اللجنة، إلى أن العريضة يجب أن تحمل خمسة آلاف توقيع لمواطنين يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية ومسجلين باللوائح الانتخابية، حيث يتم في البداية تشكيل لجنة من تسعة أعضاء يعملون على جمع التوقيعات بشأن أحد المطالب الاجتماعية أو الاقتصادية أو التنموية أو الثقافية أو البيئية، التي يعود اختصاص البت فيها إلى رئيس الحكومة.