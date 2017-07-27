﻿التجمع الصحافي يشيد بدور الإعلاميين الفلسطينيين في «معركة القدس»

غزة ـ «القدس العربي»: أشاد التجمع الإعلامي للصحافيين بـ «الأداء المهني والوطني» المسؤول للصحافيين الفلسطينيين، في تغطية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة القدس. وأكد في بيان له أن الإعلام الفلسطيني يثبت بجدارة أنه «إعلام مهني ووطني ومسؤول» في التعاطي مع القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني، وفي المقدمة منها قضية المسجد الأقصى المبارك.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بكل ما أوتي من جبروت وإرهاب «فرض سياسات جديدة على الأرض لصالح الكيان ومستوطنيه على حساب الحق والوجود الفلسطيني في المسجد الأقصى المبارك». وأكد التجمع أنه من خلال المتابعة لوسائل الإعلام المحلية على مدار الأيام القليلة الماضية التي أعقبت تصعيد العدوان على المدينة المقدسة ومسجدها المبارك «اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الإعلام الفلسطيني قادر على التحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه القضايا الحساسة لشعبنا وفي المقدمة منها قضية القدس». وأشار إلى قيام وسائل الإعلام بفرد مساحات وافية لتغطية وقائع الهجوم الإسرائيلي على المسجد الأقصى وصمود وتضحيات شعبنا في مواجهته. وقال إن هذا العمل إلى جانب الصمود الأسطوري لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، شكل «رافعة مهمة لتحقيق الانتصار الذي تجلى بجبروت وإرهاب الاحتلال». وأكد التجمع على أهمية وحدة الجسم الصحافي الفلسطيني في مواجهة كافة التحديات التي تعترض الشعب الفلسطيني. وقال في نهاية بيانه «لن يخمد صوت الحقيقة، وستظل التغطية مستمرة».

يشار إلى أن 25 صحافيا فلسطينيا أصيبوا خلال تغطية المواجهات التي اندلعت في مدينة القدس ومناطق متفرقة من الضفة الغربية، احتجاجا على إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى.

وكانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين قد دعت الاتحاد الدولي للصحافيين لإرسال وفد لتقصي الحقائق بـ «شكل عاجل وفوري» إلى فلسطين للوقوف على تصاعد جرائم الاحتلال بشكل هستيري ضد الصحافيين المقدسيين على وجه الخصوص.