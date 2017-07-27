﻿حقوقيون مغاربة يطالبون بإصلاح المنظومة القانونية للسجون

الرباط – «القدس العربي»: دعا حقوقيون مغاربة الى أنسنة السجون المغربية وضمان كرامة المساجين بجميع فئاتهم وقال عبد الرحيم الجامعي، رئيس المرصد المغربي للسجون، في مائدة مستديرة نظمها المرصد المغربي للسجون، ان الإصلاح العميق للمنظومة القانونية للسجون المغربية لا يمكن أن يتحقق إلا بربطه بإصلاح شامل للمنظومة الجنائية، نظراً لارتباطها بالعقوبة، «لا إصلاح إذا ظلت المنظومة العقابية على ما هي عليه اليوم».

وعدّد الجامعي مجموعة من الأسباب التي تجعل الأوضاع داخل السجون المغربية سيئة، وقال ان أصل المشكل «يبدأ من غياب المحاكمة العادلة، ذلك أنّ القضاة يعالجون ملفات كثيرة في وقت وجيز، وهو ما يحول دون تعميق النظر فيها، إضافة إلى عدم الأخذ بالعقوبات البديلة، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية».

وكشف الجامعي ان عدد السجان في المغرب بلغ، خلال السنة الماضية، 78 ألف سجين وسجينة، وهذا الرقم «شيئ مخيف»، وما يثير القلق أكثر هو أن «نسبة 40 في المائة من هؤلاء المساجين هم معتقلون احتياطيون».

وقال ممثل وزارة العدل إن «مشكل الاعتقال الاحتياطي مطروح بقوة»، وان المعتقلين الاحتياطيين يمثلون 20 في المئة من الأشخاص الذين يقدَّمون أمام النيابات العامة في المحاكم كل سنة، ويصل عددهم إلى 500 ألف شخص، لافتاً إلى أنّ 4 في المئة منهم يُحكَم عليهم بالبراءة، «وهذا يطرح سؤال سبب الاعتقال الاحتياطي».

وقال بشأن الاكتظاظ في المؤسسات السجنية إن «الإشكال الأساسي يكمن في ما قبل دخول المعتقلين الاحتياطيين إلى السجون»، حيث أنّ المعتقلين الاحتياطيين كان في الإمكان تفادي دخولهم إلى السجن، «خاصة وأن 4000 منهم يفرج عنهم بالبراءة، وهذا خطير جدا»، معتبراً أن الاكتظاظ «مرض مزمن يؤثر على ظروف الاعتقال وعلى حياة المساجين».