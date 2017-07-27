﻿شركات العقار الإماراتية… تفاؤل ممزوج بالحذر إزاء الأرباح

دبي – الأناضول: توقع محللون ماليون وخبراء اقتصاد أن تشهد نتائج شركات العقارات الإماراتية تحسناً ملحوظاً في أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد تراجعها في الربع الأول جراء تأخر الحصول على المستحقات المالية، الناجم عن تراجع أسعار النفط.

وبلغت أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي وأبوظبي نحو 2.74 مليار درهم (745.7 مليون دولار)، بانخفاض قدره 22 في المئة، مقارنة بنحو 3.51 مليار درهم (955.3 مليون دولار) في الفترة المقارنة من 2016.

وقال المحللون، في أحاديث صحافية إنه على الرغم من النظرة المتفائلة تجاه أرباح الشركات، لكن ما يزال هناك حذر تجاه بعضها، التي تكبدت خسائر متراكمة في السنوات الماضية واضطرت إلى إعادة هيكلة رأسمالها مثل «أرابتك» و»دريك آند سكل».

وتضررت أرباح «أرابتك» و»دريك آند سكل» بشدة، شأنهما شأن شركات الإنشاء الأخرى في المنطقة، التي تضررت بسبب المنافسة الشرسة في القطاع وتباطؤ اقتصادي نتج عن هبوط أسعار النفط.

وقال جمال عجيز، المحلل المالي والخبير الاقتصادي إن شركات العقار الإماراتية أظهرت تحسناً ملحوظاً في نمو أعمالها خلال الأشهر الماضية، مستفيدة بشكل رئيسي من الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الإمارات، لا سيما بعد تعافي أسعار النفط.

وأضاف «نعتقد أن أرباح الشركات في النصف الأول ستكون قوية، وربما تتجاوز توقعات المحللين خصوصا بالنسبة للشركات الخاسرة مثل (أرابتك) و(دريك آند سكل) مع إعلانهم عن الفوز بعقود مشاريع جديدة ونجاحهم في هيكلة رأس المال».

ولا يتوقع عجيز حدوث طفرة في أرباح الشركات، وإنما سيكون هناك نمو وربما تراجع في أرباح بعضها، سيقابله زيادة كبيرة في الإيرادات خصوصا الشركات التي تعتمد بشكل كبير على تنويع أعمالها والتوسع في قطاعات أخرى مثل الضيافة والفنادق.

وقال عجيز إن هناك توسعا كبيرا في المشاريع العقارية بدبي مع استمرار الاستعدادات التي تجري على قدم وساق استعداداً لمعرض أكسبو 2020، على عكس ما يشاع بان هناك توقفا أو تأجيلا للمشاريع.

,كان المكتب الإعلامي لحكومة دبي، نفى قبل أيام عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تقريراً نشرته مجلة «أرابيان بزنيس» حول إفلاس مشروعات عقارية في دبي.

وأكد المكتب أنه لم تتم تصفية أي مشروعات عقارية في دبي، وإن قطاع التشييد فيها يعمل وفق معطيات العرض والطلب الطبيعية.

وتوقفت مشاريع عقارية عدة في دبي إبّان الأزمة المالية العالمية عام 2008، لكنه جرى استئنافها اعتباراً من 2012 دون أي توقف او تأجيلات.

ضغوط وتحديات

وقال المحلل محمد الجندي، مدير إدارة البحوث لدى «أرباح» السعودية لإدارة الأصول، إن شركات العقارات في المنطقة ومن بينها الإماراتية تعرضت لضغوط وتحديات ضخمة منذ بدء موجة هبوط النفط قبل نحو ثلاث سنوات، لكنها عاودت الاعتدال وتحقيق أداء جيد منذ بداية العام الحالي، بفضل صعود الخام وزيادة الانفاق على المشاريع.

وأضاف أن معظم الشركات الخاسرة عملت في الفترة الماضية على إعادة هيكلة أوضاعها المالية والإدارية بما يتلاءم مع ظروف السوق، فيما استفادت الشركات الأخرى من الاستثمارات الحكومية في تنفيذ مشاريع البني التحتية لا سيما المشروعات الضخمة مثل «إكسبو 2020».

ودبي هي المدينة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، التي تستضيف معرض إكسبو العالمي 2020 الذي ينظم كل 5 سنوات مرة، ويضم مئات المشاركين، بما في ذلك الحكومات، والمنظمات الدولية، والشركات.

توقعات متفائلة

ولم تختلف توقعات شركات البحوث عن تقديرات المحللين، إذ توقعوا أن تشهد نتائج الشركات العقار الإماراتية تعافياً ملحوظاً في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق عليه الذي شهد انخفاضاً في الإيرادات.

وتوقعت رنيم سرور، المحللة المالية بشركة «سيكو» للبحوث، ومقرها البحرين، إن تحقق شركة «إعمار العقارية» نمواً في صافي أرباحها لتصل إلى 1.305 مليار درهم (303.8 مليون دولار) بدعم زيادة إيرادات قطاع التطوير العقاري والضيافة.

وأضافت في مذكرة بحثيةأنها تتوقع ارتفاع أرباح «إعمار مولز» إلى 503 ملايين درهم (137 مليون دولار)، فيما ستبلغ أرباح «الدار العقارية» نحو 632 مليون درهم (172 مليون دولار).

واتفقت تقديرات «سيكو» للبحوث مع توقعات «بنك إتش اس بي سي» الذي توقع بلوغ أرباح «إعمار» نحو 1.48 مليار درهم (403 ملايين دولار) و»إعمار مولز» نحو 478 مليون درهم (130 مليون دولار) و»الدار العقارية» نحو 417 مليون درهم (113.5 مليون دولار) و»داماك العقارية» نحو 927 مليون درهم (252.4 مليون دولار).

وتظهر تقديرات المجموعة المالية هيرميس للبحوث، أن أرباح «الدار العقارية» ستصل إلى 600 مليون درهم (163.35 مليون دولار) و»داماك» نحو 725 مليون درهم (197.8 مليون دولار) و»إعمار العقارية» نحو 1.52 مليار درهم (414 مليون دولار) و»إعمار مولز» نحو 474 مليون درهم (129 مليون دولار).

مشاريع جديدة

وأعلنت شركة «أرابتك القابضة» عن فوزها بعقود مشاريع بقيمة 655 مليون درهم (178.3 مليون دولار) من بينها عقد بناء جناح دولة الإمارات في إكسبو.

وبحسب الرصد، أعلنت شركة «داماك العقارية» عن توقيع اتفاقية مع شركة عمران العمانية لتنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس في عمان بقيمة مليار دولار، فيما قالت شركة «دبي للاستثمار» إنها تقترب من إطلاق عمليات تطوير ناطحة سحاب بدبي بكلفة مليار درهم تنتهي منها في 2020.