﻿«القطرية» تسير رحلة رابعة إلى كولومبو اعتبارا من أول الشهر المقبل

الدوحة «القدس العربي»: أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تسيير رحلة رابعة بدون توقف من الدوحة إلى كولومبو اعتباراً من أول أغسطس/آب المقبل، فيما أعلنت عن تشغيل طائرة من طراز بوينغ 777-300 على رحلتين من الرحلات الأربع اليومية لتلبية الطلب المتزايد على السفر من وإلى سريلانكا.

وأفاد البيان الصحافي الصادر عن «القطرية» الأربعاء بأن من شأن الرحلة اليومية الجديدة وترقية الطائرة إلى كولومبو زيادة السعة الإجمالية للرحلات بنسبة 20 في المئة، بواقع 3,136 مقعدا أسبوعياً.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن شركته يسعدها الاستجابة للطلب المتزايد على السفر إلى سريلانكا بغرض السياحة أو العمل، وذلك عن طريق تشغيل رحلة جديدة يومياً وزيادة سعة الرحلات الحالية إلى العاصمة كولومبو التي تعد إحدى الوجهات المفضلة في جنوب آسيا.

وأوضح البكر أنه بإمكان المسافرين الاستمتاع برحلة مريحة وبدون توقف على متن طائرة البوينغ 777 من كولومبو إلى الدوحة ومنها إلى العديد من الوجهات في أوروبا والأمريكتين والشرق الأوسط، حيث ستتيح الرحلات الجديدة للمسافرين المزيد من خيارات السفر المريحة عندما يخططون لرحلاتهم المقبلة مع الخطوط الجوية القطرية.

وتتألف طائرة البوينغ 777-300 من 24 مقعدا في درجة رجال الأعمال و388 مقعدا في الدرجة السياحية، بالإضافة إلى مساحات رحبة بين المقاعد.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حصلت على مجموعة من الجوائز هذا العام، بما في ذلك جائزة أفضل خطوط طيران في العالم لعام 2017 للمرة الرابعة في تاريخها خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران 2017، الذي أقيم ضمن فعاليات معرض باريس الجوي.

وفي عامها العشرين، تسيّر الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى وجهات السياحة والأعمال في القارات الست على متن أسطول يتألف من 200 طائرة.