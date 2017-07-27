﻿جامعات وكليات قطرية تسابق الزمن لاستيعاب الطلاب المتضررين في دول الحصار

الدوحة – «القدس العربي» : تسابق المؤسسات التعليمية الزمن لاستيعاب مئات الطلاب القطريين، الذين كانوا ضحية الحصار، الذي فرضته الدول الثلاث (السعودية، والإمارات، والبحرين)، حيث تلقوا أوامر فورية بمغادرة الدول الثلاث، التي كانوا يدرسون بها، ومنعوا من استكمال الامتحانات، أو حتى الحصول على الشواهد الدراسية لهم.

وأمام الشكاوى العديدة، التي تلقتها لجنة التعويضات، بادرت جامعات وكليات قطرية إلى إعلان استعدادها الفوري لاستيعاب هؤلاء الضحايا، لانقاد مسارهم الدراسي.

وفي هذا الصدد، تعكف جامعة قطر حاليا على إعداد آلية لاستيعاب الطلبة القطريين المتضررين من دول الحصار (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، والبحرين).

وأوضح الدكتور خالد الخنجي، نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب أن قطاع شؤون الطلاب يقوم حالياً بدراسة حالات الطلبة المتضررين من دول الحصار بالتعاون مع الشؤون الأكاديمية في الجامعة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، لإيجاد حلول تتماشى مع المصلحة العامة للجامعة والطلبة.

وأضاف: «تم وضع خطة مبدئية لقبول الطلبة القطريين المتضررين خلال فصلي الصيف والخريف إلى أن يتم دراسة وتحديد الحل الأمثل على المدى البعيد».

وأعلنت كلية شمال الأطلنطي في قطر عن استعدادها لاستقبال الطلاب القطريين الذين تأثرت دراستهم بالحصار في البلدان المجاورة.

وأوضحت الكلية أن الطلاب الذين كانوا يحضرون البرامج في المؤسسات التي تأثرت بالحصار، ويرغبون في مواصلة برامج الدبلوم في سبتمبر/أيلول 2017، فإن بإمكانهم الالتحاق بالكلية.

وأضافت أن التقييم سوف يعتمد على الخبرة الأكاديمية السابقة لكل طالب، لتلبية معايير القبول، وسوف يتم توجيهه إلى البرنامج والدورات المناسبة، وسوف يحصل الطلاب على مكانة متقدمة للدورات التي تم الالتحاق بها في الخارج، حيثما كان ذلك متاحاً.

كما أعلن الدكتور إبراهيم النعيمي، رئيس كلية المجتمع في دولة قطر استعدادها لاستقطاب الطلبة القطريين المتضررين من الحصار لإكمال دراستهم في الكلية، وذلك من خلال برنامج يؤهلهم للالتحاق بالجامعات والكليات، وذلك في إطار التيسير على أبنائنا الطلاب المتضررين من دول الحصار، والذين كانوا يدرسون بهذه الدول.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر أعلنت في وقت سابق أنها أحصت أكثر من 4600 طالب يدرسون في في قطر من الدول الخليجية الثلاث التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، كما تم إبعاد طلاب قطريين من الدول الثلاث فورا بعد صدور قرارا قطع العلاقات ومنعوا من اتمام اختباراتهم الدراسية.

ونوّهت اللجنة إلى أن «بعض الشكاوى تتعلق بإجبار الطلاب القطريين على المغادرة مباشرة وعدم السماح لهم باستكمال امتحانات الفصل الأخير من السنة الدراسية.

وكانت دول الحصار (السعودية، الإمارات، والبحرين) قد أجبرت الطلبة القطريين على المغادرة مباشرة، ولم يسمح لهم باستكمال امتحانات الفصل الأخير من السنة الدراسية، واستكمال مقرراتهم الدراسية مما حال دون إكمالهم لتعليمهم الجامعي.