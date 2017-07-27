﻿محاولات ترامب للقضاء على تشريعات أوباما تتحول إلى دراما في واشنطن

واشنطن ـ «القدس العربي»: يخطط مجلس الشيوخ الأمريكي لإجراء تغييرات جذرية في قانون الرعاية الصحية خلال الأيام القليلة المقبلة في خطوة، وصفها العديد من المراقبين، بأنها مربكة ولا يمكن التاكد من نهايتها.

وقد بدأت «دراما» قانون الرعاية الصحية في 4 ايار/ مايو الماضي عندما مرر مجلس النواب قانون الرعاية الصحية الأمريكية في محاولة لاستبدال والغاء قانون «اوباما كير»، وتناول مجلس النواب مشروع القانون باستخدام عملية تسوية الموازنة، مما سمح لمجلس الشيوخ سن تشريعات بأغلبية واضحة تتجنب أى محاولة اعتراض من الديمقراطيين، والمقايضة كانت هنا وفقا لقواعد المصالحة التى يمكن ان تحد من ما يمكن تمريره أو لا يمكن.

وحاول مجلس الشيوخ مرارا التوصل إلى مشروع قانون خاص به، وفي النهاية، اتخذ المجلس خطوة، يوم الثلاثاء الماضي، يحتاج اليها لإجراء تشريع يسمح بالتصويت الناجح عند مناقشة اقتراحات مجلس النواب، ومن المهم معرفة ان التصويت يكون لدعم أى سياسة محددة ولكن إذا فشل التصويت فإنه من المحتمل ان يقضى على جهود الحزب الجمهوري لإلغاء واستبدال « اوباما كير».

وصوت مجلس الشيوخ على شئ اكثر موضوعية في هذا المشروع حيث تم تبنى طبعة جديدة من قانون التوفيق للرعاية الصحية، وهو مشروع يفضله قادة مجلس الشيوخ، بما في ذلك السناتور تيد كروز الذى مرر تعديلات تسمح لشركات التامين ببيع خطط غير منظمة من شانها ان تضيف 100 مليار دولار للمساعدة في خفض التكاليف للعملاء.

وصوت الكونغرس،الاربعاء الماضي، على مشروعين، احدهما يتعلق بقانون المصالحة في الغاء (أوباما كير) وهو البند الذى يلغى الضرائب المتعلقة بتشريعات اوباما الصحية.

وقال مكتب الميزانية في الكونغرس ان 32 مليونا من المواطنيين لن ينضموا إلى برنامج (أوباما كير) خلال عقد من الزمن بسبب رفع شركات التأمين للأقساط أو انسحابها من الأسواق.

ومن المرجح ان يظهر المشهد الدرامي للمناقشات في الكونغرس حول قانون الرعاية الصحية على شكل تصويتات متتالية خلال الأيام المقبلة تتضمن تقديم عدد غير محدود من التعديلات، وستكون هذه فرصة للجمهوريين لتقديم مشاريع قانون لاستبدال قوانين اوباما في حين يمكن للديمقراطيين استخدام هذه الفترة لتقديم اجراءات يمكن ان توفر الوقود اللازم لمهاجمة أى تدابير جديدة لا تعجبهم.

وأدت المناقشات والتعديلات إلى اضطراب خطير في سوق التامين، وشعر الكثير من المشرعين بالقلق من الأفكار المطروحة بما في ذلك تشريعات تلغى متطلبات (أوباما كير) بضرورة توفير ارباب العمل للافراد لرعاية صحية ضمن القانون.