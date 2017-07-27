﻿شيخ عشيرة عربية مقرب من حكومة كردستان يرحب بزيارة ناشطة إيزيدية إلى إسرائيل

أربيل ـ «القدس العربي»: في مبادرة نادرة الحصول في العراق، أبدى شيخ عشائري في نينوى، ترحيبه بزيارة الإيزيدية نادية مراد إلى إسرائيل، مع إبدائه رغبته في بناء علاقة طيبة مع إسرائيل.

وقال مزاحم الحويت، الذي يسمي نفسه بالمتحدث باسم العشائر العربية في نينوى، على صفحته في شبكة التواصل الإجتماعي: «نحن كعشائر عربية في نينوى نرحب بزيارة الناجية الايزيدية نادية مراد إلى إسرائيل».

وأضاف: «نحب أن نسال النائبة حنان الفتلاوي هل زيارة إسرائيل علينا وعلى جميع الديانات حرام، أما زيارة إيران حلال؟ رغم أن إيران كان لها دور كبير في دمار العراق وإشعال الفتنة الطائفية منذ عام 2003 وإلى حد الآن، وكان لها دور كبير بتسليم الموصل والمحافظات السنية بإشراف نوري المالكي الذي سلم الموصل للدواعش وراح ضحية ذلك الآلاف من جميع الديانات والمكونات والمذاهب وخاص الكرد الإيزيديين».

وكانت الفتلاوي، نشرت تغريدة أول أمس، انتقدت خلالها زيارة مراد إلى إسرائيل، متسائلة عن سبب بحثها عن حقوق الإنسان هناك.

وانتقد الحويت، الفتلاوي قائلا: «نرى كثيرا من أمثال الفتلاوي من الذين ربما لهم علاقات سرية مع هذه الدولة او تلك، و اليوم تظهر في تصريحاتها الطائفية ضد زيارة نادية مراد التي تطالب بحقوق الاخوة الايزيديين و دياناتهم و نحن ليس لدينا اي خصومة مع إسرائيل، بالعكس نحن نشيد بزيارة نادية مراد إلى إسرائيل».

واضاف الحويت، المقيم في اربيل، «نحب أن نذكر الفتلاوي والسياسيين الطائفيين بالرجل الذي منع الزيارات إلى إسرائيل وهو صدام حسين، نحن نحب أن تكون لنا علاقات طيبة مع إسرائيل وليس من مصلحتنا معاداتها!»

وفجرت زيارة الايزيدية نادية مراد إلى إسرائيل موجة اعتراضات واستغراب لدى العراقيين الذين صدموا بالخبر، رغم تعاطفهم مع نكبة الإيزيديين التي تسبب بها تنظيم «الدولة».

وكان نواب وسياسيين موصليون، ذكروا لـ«القدس العربي»، أن شيخ الحويت، معروف بقربه من حكومة اقليم كردستان، وترفض العشائر الموصلية أن يتحدث باسمها، وهو يقوم بجمع الشباب العربي في سهل نينوى وتجنيدهم للعمل في فوج عسكري ضمن وزارة «البيشمركه، ولذا فهو يقلد سياسة الأحزاب الكردية في بناء علاقات جيدة مع إسرائيل».