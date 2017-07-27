﻿اعتقال ستة ناشطين على خلفية مشاركتهم في مسيرة الحسيمة التي حظرتها السلطات

الرباط – «القدس العربي»: أوقفت الشرطة القضائية، في مدينة الحسيمة، أمس الخميس ستة من نشطاء حراك الريف على خلفية مشاركتهم في مسيرة يوم 20 تموز/ يوليو المنظمة بالحسيمة والتي منعتها السلطات.

وقال رشيد بلعلي عضو هيئة دفاع معتقلي «حراك الريف» «إن المعتقلين الستة يتواجدون حاليا رهن الحراسة النظرية»، متوقعا أن يتم تقديمهم أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية يوم بعد غد السبت 29 يوليو/ تموز الجاري.

واضاف أن النيابة العامة عملت على تأجيل محاكمة بعض المعتقلين في السجن المحلي للحسيمة إلى فاتح آب/ أغسطس المقبل وأن الأسبوع المقبل سيكون حافلا بجلسات المحاكمة في حق النشطاء.

وقررت المحكمة الابتدائية في الحسيمة يوم الثلاثاء الماضي تأخير البت إلى 31 يوليو الجاري، في ملف 18 شخصا من المتابعين بالمشاركة في مسيرة 20 يوليو في الحسيمة. وقال عبد الصادق البوشتاوي عضو هيئة معتقلي الحراك أن قرار التأخير جاء بعد تقدم الدفاع بطلب للاطلاع على حيثيات القضية.

وقضت المحكمة الإبتدائية في الحسيمة في ملف معتقلي ايت هشام وازغار على خلفية أحداث «حراك الريف»، بإدانة النشطاء: وليد قوقوش، نجيب البضموسي، عبد الوافي ازكاغ بشهر سجناً نافذاً، وعبد الوافي قوقوش بشهرين سجناً نافذاً.

وقال المحامي ياسين الفاسي: «ان المحكمة قررت عدم مؤاخذة جميع المتهمين من أجل جنحة «إهانة القوات العمومية أثناء قيامهم بمهامهم» وحكمت ببراءتهم منها، وعدم مؤاخذة المتهمين الثلاثة وليد قوقوش، نجيب البضموسي، عبد الوافي قوقوش وتبرئتهم من أجل «جنحة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها».

وحكمت ابتدائية الحسيمة أيضا ببراءة عبد الوافي ازكاغ من «جنحة التظاهر بدون تصريح في الطرق العمومية»

وقال المحامي الفاسي أن هذا الحكم الابتدائي مطعون فيه بالاستئناف، مشيراً إلى أنه يعد الأخف منذ بداية محاكمات معتقلي الحراك.