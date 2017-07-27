﻿المغرب: معتقلو حراك الريف يخوضون معركة الأمعاء الخاوية للإحتجاج على الظلم الذي لحق بهم

الرباط – «القدس العربي» : يخوض معتقلون مغاربة على خلفية حراك الريف معركة «الأمعاء الخاوية» للاحتجاج على ما يعتقدونه ظلماً لحق بهم في اعتقالهم أو محاكماتهم أو الأحكام الصادرة ضدهم، ليصل إضرابهم عن الطعام الى تهديد حياتهم، وهو ما أثار قلق مختلف الاوساط المعنية بالحراك وتداعياته.

وإذا كان قادة الحراك المعتقلون بسجن عكاشة في الدار البيضاء، قد اوقفوا الاسبوع الماضي اضرابهم عن الطعام، كمبادرة حسن نية، على حد تعبير ناصر الزفزافي قائد الحراك بانتظار مبادرة مماثلة من الدولة، فإن آخرين واصلوا إضرابهم أو أعلنوا بدء إضرابهم.

وقالت عائلة الناشط ربيع الأبلق، أحد قادة الحراك ومراسل موقع «بديل. انفو» بالحسيمة، انه تم ادخاله مصحة السجن الاربعاء، بعد إثر تدهور حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام الذي دخل 31 يوما وتوقيف زيارة ربيع من قبل هيئة الدفاع مؤقتا، بسبب وضعه الصحي، بحيث أصبحت زيارته صعبة، بحكم صعوبة تنقله من زنزانته إلى المكان المخصص للتخابر بين المعتقلين والمحامين.

ودخل ربيع الأبلق في إضراب عن الطعام منذ وصوله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء بعد اعتقاله، وظل مصراً على الاستمرار في إضرابه رغم توقف رفاقه في السجن عن الإضراب الذي دخلوا فيه يوم 17 تموز/ يوليو الماضي، ورغم أن هيئة الدفاع حاولت إقناعه بذلك أكثر من مرة وأكدت اسرته أنه رفض حضورها وزيارتها له، وسيتسمر في إضرابه عن الطعام إلى حين الإفراج عنه أو تسجيل اسمه كأول شهيد للحراك.

وقال عبد اللطيف، شقيق ربيع الأبلق «أخطر شيء أسمعه اليوم، في كل محادثة معه أُلِحُّ عليه بضرورة المواظبة على شرب الماء وتناول السكر … كما أشار به علي أحد زملائه الأطباء فطمْأنني أنه يفعل ذلك، ولكن ها هو يكشف لزائريه يوم أمس بأنه يكتفي بشرب ما مقداره 3 أغطية قنينة الماء..». وكتب في تدوينة له على الفيسبوك: «أتلقى اتصالاً من أحد المواطنين الكازاويين (سكان الدار البيضاء) يخبرني بأن شقيقي تم نقله للمستشفى، هذه هي نتيجة ترحيلهم من الحسيمة للدار البيضاء..».

وأوفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) طبيباً خاصاً إلى السجن لمعاينة الوضع الصحي للمعتقل ربيع الأبلق وقام الطبيب عمر بطاس بمعاينة وضعه الصحي وتبين له أنه في وضع لا يحسد عليه حيث أن وضعيته «متدهورة جداً، واستمراره في الإضراب عن الطعام سيؤدي إلى انهياره في الأيام المقبلة».

وأكد عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، أنه قام بزيارة إلى المعتقل الأبلق، وتبين له أن حالته جد متدهورة، إذ إنه «لا يقوى على الحركة والوقوف، ويستعين بحارسين بالسجن»، مشيراً إلى أنه «يعاني من انخفاض الضغط الحاد، والغثيان وأعراض أخرى».

وأضاف أن مفاوضات تمت مع ربيع الأبلق من أجل ثنيه عن الإضراب الذي يخوضه، إلا أنه يرفض ذلك متشبثا «بالحرية أو الاستشهاد»، حسب تعبيره، مشيرا إلى أنه «وجب فتح تحقيق مع الجهة التي عرضته للتعذيب والاعتقال حتى يكون ذلك حافزا لإيقاف إضرابه عن الطعام».

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة المعتقل ربيع الابلق وقالت في رسالة مفتوحة للمسؤولين المغاربة: «نتابع ببالغ القلق والانشغال، الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يخوضه المعتقل السياسي ربيع الابلق، مراسل موقع بديل أنفو، منذ 26 حزيران/ يونيو 2017، احتجاجا على اعتقاله التعسفي، وللمطالبة بالإفراج عنه».

وفي الاطار كشف إلياس أفاسي، شقيق المعتقل رضوان أفاسي، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي يعرفها الريف، والموجود حاليا بسجن الحسيمة، أن العائلة توصلت من مدير السجن برسالة تبلغهم بدخول رضوان في إضراب عن الطعام منذ 20 تموز/ يوليو الجاري.

أحكام جديدة بالسجن

وقضت محكمة الإستئناف في حق أفاسي، بالحبس 3 سنوات نافذة، بعدما تابعته النيابة العامة بتهم، «محاولة إضرام النار عمداً في ناقلة، وتخريب منقولات، والعنف والإيذاء ضد رجال القوة العمومية، أثناء قيامهم بوظائفهم ترتب عنه مرض مع سبق الاصرار والترصد، وتعييب وكسر أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح في الطريق العمومية».

وأعلن مدير ورئيس تحرير موقع «بديل.أنفو» حميد المهداوي، المعتقل في السجن المحلي في الحسيمة، دخوله في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم امس الخميس احتجاجاً على «اعتقاله التعسفي وظروف التحقيق معه ووضعيته السيئة إلى جانب باقي السجناء من داخل السجن المحلي في الحسيمة، إضافة إلى الحكم عليه وإدانته بالسجن النافذ رغم عدم وجود أي دليل على التهم المنسوبة إليه».

وأضاف المهداوي في رسالة موجهة للرأي العام الدولي والمغربي: «عدم تحريك المسطرة وفتح تحقيق مع أحد الضباط الذي اعتدى عليه أثناء التحقيق معه رغم تبليغه النيابة العامة وهيئة المحكمة بذلك، مع العلم أن هذا الضابط هو نفسه الذي سبق أن اعتدى عليه في قضية سابقة بمكناس لصالح والي أمن، وأدين فيها بديل.أنفو كذلك».

وقال: «في المقابل، لم تتم محاسبة ومعاقبة مسؤولين متورطين في قضايا اختلاس للملايير ونصب على المواطنين باسم الملك ولا يمكن استقرار البلاد بالرهان فقط على مجهودات الملك والمخابرات».

واستنكرت النقابة المغربية للصحافة، إدانة الصحافي حميد المهداوي بثلاثة أشهر حبساً نافذاً، معتبرة الحكم «انتهاكاً لحرية التعبير، و تجاوزاً لمقتضيات مدونة الصحافة” وقالت إن “التأويل القانوني الذي تم في ملف الزميل “حميد المهداوي” يعتبر قراءة متعسفة للقوانين المنظمة لمهنة الصحافة” وأن “الحكم الصادر ضد المهداوي يعتبر حكماً قاسياً، ولا يتناسب والأخطاء المُفترضة التي يمكن أن يكون الزميل قد ارتكبها».

انتكاسة حقوقية

واعتبرت النقابة في بلاغ ارسل لـ«القدس العربي» هذا الحكم، تراجعاً وانتكاسة حقوقية، وضرباً لحرية الصحافة والرأي. وأكدت أن «ما أُدين بسببه الزميل المهداوي، لا يعتبر انتهاكاً لمقتضيات الأمن العام، بل هو تعبيرعن وجهة نظر، تحتمل الخطأ و الصواب، ولا ترقى إلى مرتبة الأفعال الإجرامية». وطالبت «الجهات القضائية، مراجعة الحكم الصادر، في ما تبقى من المراحل المقبلة، صوناُ لصورة المغرب في العالم، وتقديراً للتكلفة المرتفعة التي يؤديها بلدنا، جراء هذا النوع من الانتهاكات».

واعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي «تابعت باستياء بالغ أطوار المحاكمة الجائرة للزميل حميد المهدوي، رئيس تحرير ومدير موقع «بديل»: ان الاعتقال والمحاكمة تشكل أحد أسوأ فصول توظيف القضاء في مصادرة الأفكار الحرة والآراء التي لا تجاري توجهات من يمسكون زمام السلطة ويوجهون دفتها.

وعبرت العصبة عن إدانتها لـ»الحكم الجائر الناتج عن هذه المحاكمة» معتبرة إياه «مسماراً من بين مسامير أخرى تدق في نعش حرية التعبير عن الآراء التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، والتي تغنى بها واضعو القوانين الجديدة للصحافة والنشر، كما حصل ويحصل في عدة قضايا رأي لعل ابرزها محاكمة مدير نشر جريدة العلم الأستاذ عبد الله البقالي باعتبار رمزية منصبه كنقيب للصحفيين المغاربة».

وذكر بيان العصبة، أن «الحكم بالحبس النافذ في حق الاستاذ حميد مهداوي استنادا إلى نصوص القانون الجنائي، بعد أن عمد بلاغ الوكيل العام للملك (النائب العام) إلى نزع صفة العمل الصحفي عن المهمة التي كان المهدوي يقوم بها أثناء تغطيته للمسيرة التي دعى إليها مناضلو حراك الحسيمة ودعمتها وعبأت لها فعاليات حقوقية وسياسية ونقابية، يثير عدة ملاحظات قانونية وحقوقية».

وقالت: «أن اقتصار بلاغ الوكيل العام للملك الذي تأسست عليه متابعة المهداوي في تعريفه للعمل الصحافي على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الصحافة والنشر، يعتبر اجتزاء غير مبرر وقراءة قانونية قاصرة لمفهوم العمل الصحافي ولمفهوم المنشور الصحافي والذي يشمل بحسب الفقرة الثانية من نفس المادة كلاً من الأخبار والأفكار والآراء».

استهداف شخصي للمهداوي

وقالت المنظمة الحقوقية ان «أن الاقتصار على متابعة المهداوي واتهامه بـ»التحريض على الخروج للتظاهر رغم قرار منع المسيرة» من دون غيره من القادة السياسيين والنشطاء الحقوقيين والفاعلين النقابيين الذين دعوا إلى الخروج للتظاهر يوم 20 تمموز/ يوليو، يعتبر تمييزاً واستهدافاً شخصياً للمهداوي مما يتيح القول باعتبار هذه المتابعة تصفية لحسابات ضده».

وحملت «الدولة المغربية مسؤولية قرارات أجهزتها التي أضحت فاقدة للبوصلة، وتؤثر على تصنيف المغرب في المؤشرات العالمية لاسيما منها مؤشر سيادة القانون».

وقالت: «أن تزامن محاكمة المهداوي المؤسسة على بلاغ للوكيل العام للملك، ومناقشة مشروع القانون المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة، مؤشر سلبي جديد يسائل حقيقة استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة مع الابقاء على جهاز الشرطة القضائية برأسين. كما يسائل حقيقة وجود سياسة جنائية ومن يضعها وينفذها في حال وجودها».