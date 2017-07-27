﻿عبد الرؤوف العيّادي: الحملة الحكومية ضد الفساد محاولة للبحث عن شرعية مفقودة في تونس

تونس – «القدس العربي» – من حسن سلمان: شكّك رئيس حركة «وفاء» عبد الرؤوف العيّادي في الحملة التي تقودها حكومة يوسف الشاهد ضد رموز الفساد في البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة حاولت «الركوب» على موضع مكافحة الفساد كاستحقاق ثوري في محاولة للبحث عن «شرعية مفقودة».

وعبّر، من جهة أخرى، عن معارضته للدعوات المطالبة بإغلاق أماكن بيع الخمور في البلاد، مشيراً إلى أنه «لم يحدث في تاريخ الإسلام أن تم منع بيع الخمر». كما استبعد مشاركة حركته في الانتخابات البلدية المقبلة، في ظل استمرار بعض الأطراف الدولية كالإمارات والسعودية في تمويل عدد من الأحزاب السياسية في البلاد.

وقال العيادي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «حكومة يوسف الشاهد هي حكومة تصريف أعمال بلا برامج وهي تتخبط الآن وقد ركبت على موضوع مكافحة الفساد كاستحقاق ثوري للبحث عن شرعية مفقودة، وموضوع تفكيك منظومة الفساد أرادوا به صرف الأنظار عن التقصير الحكومي في الملفات الاجتماعية والتنمية، فما وقع هو عبارة عن تصفيات وصراع بين مافيات داخلية (داخل الحكم) فحين تم إيقاف شفيق جراية أعطوا الأمر صبغة سياسية عبر توجيه تهم لهم تعلق بالفساد ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي، وهي أمور يكتنفها الغموض».

وأضاف: «يجب أن لا تكون هناك حرب على الفساد بل تفكيك لمنظومة فساد بعينها، وأعني بذلك المنظومة القديمة والنظام السابق الذي عملوا على عودته ويعتبرون أنفسهم امتداداً له، ثم بأي قضاء سيواجهون هذه المنظومة؟ وبأي إعلام، إذا هي حرب بدون وسائل، ثم إن الحكومة هي ضد العدالة الانتقالية ولديهم موقف سلبي من هيئة الحقيقة والكرامة، فهم لم يحضروا حتى جلسات الاستماع العلنية التي نظمتها الهيئة والتي من المفروض أن يتم التصالح والتنسيق معها، إضافة إلى هيئة مكافحة الفساد التي لم يوفروا لها أية إمكانيات، وهذا يدل على أن الإرادة لمكافحة الفساد لم تكن إرادة صادقة بقدر ما هي بحث عن مناورات وعناوين ومحاولة لكسب الوقت».

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أكد خلال تدشينه لساحة محمد البراهمي في العاصمة أن الثورة التونسية لها زعيمان هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فيما استغل بعض الأطراف في المعارضة المناسبة، التي تتزامن مع الذكرى الرابعة لاغتيال البراهمي، لتجديد المطالبة بكشف الأطراف التي تقف خلف الاغتيالات السياسية في تونس.

وعلّق العيادي على ذلك بقوله «قائد السبسي وعد خلال حملته الانتخابية بالكشف عن الجهات التي تقف خلف الاغتيالات ولكنه لم يفعل ذلك، وأتصور أنهم يعرفون جيدا من اغتال البراهمي وبلعيد ولكنهم – لأسباب سياسية – يرفضون كشف الحقائق، وأعتقد أن هذه الاغتيالات جاءت في إطار الالتفاف على الثورة وفرض عودة المنظومة القديمة، وأعتقد أن ثمة أطرافا في المنظومة القديمة مرتبطة بمخابرات أخنبية ضالعة في هذا الأمر، وهم لم يكشفوا عن حقيقة هذه الاغتيالات لأن هذه المنظومة ما زالت فاعلة، كما أن هناك إرادة سياسية لإخفاء هذه الحقائق حتى الآن، كما أسلفت».

وكان الشيخ فريد الباجي القيادي في حزب «نداء تونس» فنّد تصريحات منسوبة له وتتعلق بـ»تكفيره» لليهود في تونس، وطالب بالمقابل بتخصيص مقعد في البرلمان للطائفة اليهودية في البلاد.

وقال: «لم أتابع ما قاله الباجي، وعموما نحن لدينا مشكلة مع الصهيونية وليس مع اليهود فلكل شخص الحق في ممارسة عقائده الدينية، فمشاكلنا في تونس هي سياسية بالدرجة الأول وليست طائفية أو جنسية».

واستدرك: «وعموماً اليهود في تونس لا يحتاجون لمقاعد في البرلمان لأنهم يحكمون البلاد، وهذه المقاعد الموجودة (في البرلمان) لا تتم إلا بمباركتهم، ولذلك ترى السياسيين يحجون إلى كنيس «الغريبة» كل عام، بالتالي فكل الأطراف تسعى لإرضاء اليهود الذي أصبحوا عبارة عن جالية لديها سفارة في البلاد».

وكان الشيخ عادل العلمي رئيس حزب «تونس الزيتونة» أثار جدلاً مؤخراً إثر مطالبة بإغلاق أماكن بيع الخمر العشوائية في البلاد، ومنع استهلاكه في الأماكن العامة.

وقال العيادي: «الدعوة إلى منع بيع الخمر بشكل عام وإغلاق الحانات هي أمر غير واقعي وصعب المنال، وخاصة في بلد يعوّل حكامها على السياح والخدمات، والأصل في الأشياء الإباحة فمن يرغب بشرب الخمر يجب ألا نمنعه من ذلك ولم يحدث في تاريخ الإسلام أن تم منع الخمر، ولكن يمكن المطالبة يإغلاق بعض الحانات المتاخمة للمساجد مثلا على غرار التحركات التي حدثت في مدينة الجم مثلا، وعموما موضوع شـرب الخمر هو قضية ثانوية في تونس، والأهم هو الحـديث عـن الفساد السياسي والقيمي في البلاد»، مشيراً إلى أنه ليـس ضـد وجود فنـادق إسـلامية لا تقدم الخـمر.

وحول مشاركة حركة «وفاء» في الانتخابات البلدية المقبلة، قال العيادي: «إذا كان سيتم خوضها وفق الشروط التي تمت فيها الانتخابات البرلمانية فنحن غير معنيين بها، إذ لا بد أن يتم طرح التمويل العمومي ومنع تمويل الأحزاب من الجهات الخارجية، لأنه من الثابت أن الإمارات موّلت نداء تونس وهناك عدة أطراف تتحدث عن تمويلات أخرى من السعودية وغيرها، وهذا موضوع ما زال قيد التحقيق في النيابة العمومية، كما أن شفيق صرصار (الرئيس السابق لهيئة الانتخابات) تحدث عن 1500 مليون دينار دخلت تونس أثناء الانتخابات فهذا الأمر في غاية الأهمية، لأن تحول الأحزاب إلى ماكينات انتخابية ممولة من الخارج يضرب نزاهة الانتخابات، فهي ستستخدم المال لشراء الأصوات».

وكان عدد من الأطراف السياسية طالب مؤخراً بتأجيل الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر المقبل على اعتبار تزامنها مع مناقشة ميزانية الدولة لعام 2018، فيما رفضت أطراف أخرى هذا المقترح، مشيرة إلى أن التأخير في إجراء الانتخابات لم يعد منطقياً وقد يؤدي لاحقاً إلى تأخير الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2019.