﻿الجزائر: رئيس الوزراء يلتقي علي حداد الأحد المقبل

الجزائر – «القدس العربي»: يلتقي عبد المجيد تبون رئيس الوزراء الجزائري الأحد المقبل مع رجل الأعمال علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد بمقر رئاسة الوزراء، بغرض التحضير لاجتماع الثلاثية المقرر عقده شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، ويأتي هذا اللقاء بين رئيس الوزراء ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات بعد أسابيع من مواجهة غير معلنة عبر تصريحات وبيانات أعطيت لها ألف قراءة وقراءة.

وكان بيان صدر عن رئاسة الوزراء قد ذكر أن عبد المجيد تبون وجّه الدعوة إلى كل من علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات وعبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية، بغرض النقاش حول اجتماع الثلاثية المقبل، والتحضير للملفات المتعلقة به، خاصة وأن البلاد على أبواب دخول اجتماعي سيكون ساخناً، في ظل الملفات المتفجرة، والتي تسعى السلطات إلى إخمادها، من دون أن تمتلك في يدها الكثير من الحلول، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد بسبب بقاء أسعار النفط في مستويات متدينة.

وبعيداً عن موضوع اجتماع الثلاثية، فإنه من الصعب فصل اللقاء الذي من المتوقع عقده بين رئيس الوزراء وعلي حداد عن الصراع القائم بين الرجلين منذ بضعة أسابيع، أي منذ حادثة مدرسة الضمان الاجتماعي، عندما طلب من علي حداد مغادرة القاعة، لأن رئيس الوزراء الذي كان سيحضر إلى المدرسة لا يريد لقاءه، في حين أن صحفاً جزائرية نقلت عن لسان رجال أعمال التقوا برئيس الوزراء قوله إنه لم يطلب طرد علي حداد، بل فقط طلب ألا يكون في الصفوف الأولى، وألا يكون في مقدم من سيستقبلونه عند الوصول.

وبصرف النظر عما جرى، فإن هذه الحادثة أشعلت حرباً صامتة، وضعت لها وسائل الإعلام على وجه الخصوص عنوان حرب على الفساد أو على رجال المال الذين اغتنوا بالمال العام، وقام أطراف الصراع بتغذيتها من خلال تصريحات وتصرفات، فقد سارع حداد إلى الاجتماع بأمين عام المركزية النقابية ومنظمات أرباب عمل للتنديد بتصرف رئيس الوزراء، والتهديد ( غير المباشر) بإشعال الجبهة الاجتماعية، من خلال إشهار ورقة العقد الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة وأرباب العمل والنقابة، وردت الحكومة لتضع الصراع في مستوى آخر، ولتؤكد في بيان لها أنها عازمة على المضي قدماً في سياسة فصل المال عن السياسة، وأن هذا القرار موجود ضمن برنامج الحكومة الذي صادق عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والبرلمان بغرفتيه، وزيادة على ذلك تلقت شركة علي حداد للأشغال العامة عدة إعذارات بسبب المشاريع الموكلة إليها، والتي لم يتم الانتهاء من انجازها، لترد الشركة بعدها بأيام برسالة طويلة، تقول فيها بشكل غير مباشر، إن معلومات الحكومة خاطئة وكاذبة أيضا.

وفي هذا الجو المشحون تأتي إذن دعوة رئيس الوزراء إلى الاجتماع برجل الأعمال علي حداد، والتي فهم منها أن الحكم صفر نهاية المباراة، وأن الذين توقعوا نهاية رجل الأعمال الذي صنعته السلطة بيد السلطة نفسها، كانوا متفائلين أكثر من اللازم، وهو الأمر الذي سبق أن أشرنا إليه كأكثر الاحتمالات قوة بخصوص نهاية هذه القبضة الحديدية ( الحقيقية أو المفتعلة) فالإعلان عن اللقاء جعل المتشائمين منذ بداية القصة يؤكدون مرة أخرى الأمر لم يكن بالصورة التي أرادت الكثير من وسائل الإعلام رسمها، وأن رئيس الوزراء ما هو إلا موظف عند السلطة، لا يستطيع أن يتجاوز الدور الذي رسم له، وهؤلاء مقتنعون أن الحرب على الفساد ما هي إلا مسرحية صيف ستمر سريعاً، لتبقى دار لقمان على حالها، في انتظار ما سيـسفر عنه قادم الأيـام.