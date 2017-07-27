﻿نواب وسياسيون تونسيون يدعون للتحقيق في تصريحات مثيرة للجدل للمرزوقي

تونس – «القدس العربي»: طـالـب عـدد من النـواب والسـياسـيين التونسين بالتحقيق في تصريحات مثيرة للجـدل للرئـيس التونسـي السـابق منصف المرزوقي أكد فيها أن الأمن الرئاسي سـاهم بمنع حدوث إنزال لقوات المارينز إثر الهـجوم الذي اسـتهدف الـسفارة الأمريكـية، متـهماً الجيـش التونسـي برفـض حمــاية الســـفارة.

وكان المرزوقي أكد خلال لقاء مع قناة «الجزيرة» القطرية أن قائد الجيش الجنرال رشيد عمار رفض تنفيذ أوامره المتعلقة بحماية السفارة الأمريكية خلال تعرضها لهجوم من قبل متشددين عام 2012.

وأضاف: «قادة الأمن الكبار أغلقوا هواتفهم ورفضوا الرد على مكالماتي فاتخذت قراراً بالاستعانة بالأمن الرئاسي الذي تمكن من تهدئة الأوضاع». وتابع: «لولا تدخل الأمن الرئاسي في الوقت المناسب وإنقاذ السفير والموظفين لقامت أمريكا بإنزال عسكري على أرضنا ولحدثت الكارثة».

تصريحات المرزوقي أثارت عاصفة من الجدل في البلاد، حيث اتهمه الجنرال السابق رشيد عمار المرزوقي بـ»قلب الحقائق»، مشيراً إلى أن المرزوقي هو من طالب بقدوم جنود المارينز إلى تونس إثر الهجوم على السفارة، وأكد أنه أبلغ وزير الدّفاع آنذاك عبد الكريم الزبيدي أنه في حال اتّخاذ قرار استقدام الماريـنز إلى تونـس سـيأمر بـإطلاق الـنار على كل طـائرة تـقوم بـإنـزال جـنود أمريـكيين على الأراضـي التونسـية.

فيما وصف الزبيدي تصريحات المرزوقي بأنها «مزيفة وتتضمن مغالطات»، مشيراً إلى أن الجيش التونسي «أدى دوراً كبيراً لإرجاع الأمور إلى نصابها والسيطرة على الوضع خلال أحداث السفارة الأمريكية».

وأكد الزبيدي، في تصريحات صحافية، أن مدير ديوان رئيس الجمهورية آنذاك عماد الدايمي اتصل به وأخبره بأن مسؤولين أمريكيين منهم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون و»البنتاغون» طالبوا بإلحاح كبير بإنزال عسكري أمريكي بالأراضي التونسية، مشيراً إلى أنه أكد للدايمي رفضه للأمر لأن قوات الأمن والجيش التونسي سيطرت على الأمر ووزارة الدفاع التونسية لا تقبل مثل هذا التدخل.

وزير الداخلية السابق والقيادي في حركة النهضة علي العريض أكد أيضا أن تصريحات المرزوقي غير دقيقة، مشيراً إلى أن «قيادات وزارة الداخلية كانت تتابـع العـملية عن كثـب، وتضـافر جهود كافة الأسـلاك الأمـنية الـتي أرسـلت للمـكان هو الـذي حسـم المعـركة».

من جانب آخر، فنّد النائب عماد الدائمي (مدير الديوان الرئاسي السابق) تصريحات الزبيدي، مشيراً إلى أن الزبيدي «تهرّب من التعليق على الحقائق التي ذكرها الرئيس المرزوقي بخصوص التأخر المريب لتدخل الجنرال عمار لحماية السفارة وتطويق الاحداث رغم المكالمات العديدة التي قام بها الرئيس معهما وكنت شاهداً عليها. وهو ما يؤكد رواية المرزوقي الذي قرر بعد الساعة الرابعة تكليف الامن الرئاسي بتأمين السفارة واخـراج السفير وكل موظفي السـفارة بسـلام.

وقد حضرت الاجتماع الذي عقده مع سامي سيك سالم وبقيت معه في متابعة متواصلة للاحداث إلى حين انتهائها».

وأضاف على صفحته في موقع «فيسبوك»: «كنت مع الرئيس المرزوقي عندما اتصلت به هيلاري كلينتون في حدود السادسة وكانت في حالة كبيرة من الارتباك وطمأنها بأن الامن الرئاسي بصدد التدخل وان الأمور ستتجه إلى الحل. وطلبت منه ارسال فيلق للتدخل ورفض ذلك، مؤكداً أن الامن الرئاسي سيؤمن السفارة والسفير ولا حاجة لأي دعم خارجي».

فيما أكد طارق الكحلاوي المدير السابق للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية رواية الدائمي، مضيفاً: « شهدت بشكل مباشر حادثة السفارة من زاوية نظر الرئاسة. سأكتب عن ذلك بشكل تفصيلي ليـس بعـين الشـاهد فقط با ايضا المـؤرخ. سـأكتفي الآن بأمر واضح وليس حوله أي لبس. عـلى مدى ساعات (وليس دقائق) لم تتحرك اي قوات من ثكنة العوينة العسكرية القريبة جدا من السفارة. رغم ان هناك أكثر من أمر شفوي وهناك أمر كتابي من الرئيس لقائد الاركان بالتحرك. وهذا موثق وفي الارشيف».

وأصدرت حركة «مشروع تونس» بياناً أكدت فيه «خطورة تصريحات الرئيس السابق على سيادة الدولة وأمنها القومي»، مطالبة وزارة العدل بفتح تحقيق في هذا الموضوع لإظهار الحقيقة للشعب.

كما طالب القيادي في حركة «النهضة» عبد اللطيف المكي (رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان) بفتح تحقيق حول تصريحات المرزوقي لتحديد مسؤولية جميع الأطراف حول ما حدث خلال الهجوم على السفارة الأمريكية، مشيراً إلى أن «اداء القوات الأمنية وقتها كان مثيراً للاستغراب»، لكنه اعتبر أيضا أنه «كان من الأفضل عدم التطرق إلى مثل هذه الملفات الدقيقة إطلاقا»، في انتقاد غير مباشر لتصريحات المرزوقي.

وكان مئات المتظاهرين، أغلبهم من المتشديين، اقتحموا السفارة الأمريكية في تونس عام 2012 احتجاجا على الفيلم الأمريكي «براءة المسلمين» المسيء للإسلام، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى خلال مواجهات مع قوات الأمن، كما قام المتظاهرون بإضرام النار في المدرسة الأمريكية المجاورة، فضلاً عن إحراق عدد من السيارات أمام مبنى السفارة.