﻿غضب شعبي ومواجهات بين الأهالي والوحدات الكردية بسبب التجنيد الإجباري في الحسكة

حلب – « القدس العربي»- من عبد الرزاق النبهان: ذكر ناشطون في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، إن موجة من الغضب الشعبي اجتاحت عدداً من مناطق المحافظة بسبب الحملة الأمنية التي تنفذها قوات «الآسايش» (الأمن) الكردية من أجل التجنيد الإجباري ضمن صفوفها.

وقال عضو شبكة الخابور فاضل الخضر لـ «القدس العربي»: إن «الشرطة العسكرية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، شنت حملة دهم واعتقالات طاولت فئة الشباب في مناطق محافظة الحسكة، بهدف التجنيد القسري، مما أثار موجة غضب شعبية وصلت إلى حد المواجهات بين الأهالي وعناصر الشرطة العسكرية»

وأضاف: «أن المواجهات امتدت لتشمل عدداً من البلدات والمناطق والقرى، حيث قام أهالي قرية تل حضار التابعة لمدينة رأس العين بضرب عناصر دورية تابعة لميليشيا (ب ي د) الكردية بالحجارة والعصي، وأفشلوا محاولاتها باقتحام القرية من أجل سوق الشباب قسريا للمشاركة في معارك الرقة، فيما تصدت النساء في قرية تل أرقم لدورية شرطة عسكرية مماثلة، وأفشلت محاولتها باعتقال أحد شبان القرية».

وأشار إلى أن «أحد عناصر قوات الآسايش في قرية تل تشرين، قام بضرب إحدى النساء التي منعتهم من التفتيش، والبحث عن الشباب، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين عناصر الدورية وأهل القرية، استخدم فيها الأهالي العصي والحجارة لطرد الدورية خارج القرية» .

وأكد أن «مليشيا الوحدات الكردية داهمت قرية تل أحمد حرب جنوب القاملشي وحاولت اعتقال عدد من شبان القرية لسوقهم للتجنيد الاجباري الأمر الذي أغضب أهالي القرية فحصل عراك بالايدي فردت قوات «ب ي د» مستخدمة الرصاص لتفريق أهالي القرية مما أدى إلى مقتل الطفل معن لقمان العابد (16 عاما) واصابته بطلقة في الرأس مما أثار موجة غضب شعبية رافضة لانتهاكات مليشيا ب ي د» .

وأضاف، ان «المليشيا استقدمت تعزيزات وحاصرت القرية ومنعت الدخول والخروج منها خوفاً من انتقال الاحتجاجات إلى قرى مجاورة».

وفي السياق، قال عضو الهيئة السياسية للتجمّع الوطني لقوى الثورة والمعارضة في الحسكة محمود الماضي: «رغم كلّ الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا ما يسمّى بوحدات حماية الشعب الكردية بحقّ المدنيين في الحسكة وريف الرقة وحلب، والتي وثّقتها وأقرّتها منظمة العفو الدولية في منتصف عام 2015 ومنظّمة «هيومن رايتس ووتش» وكثير من التقارير الصحافية التي تناقلتها وسائل الإعلام، ما زالت ميليشيا الوحدات الكردية هذه تحظى بمباركة الولايات المتّحدة الأمريكية وتتلقّى منها كافّة وسائل الدعم بذريعة محاربة الإرهاب».

وأضاف لـ «القدس العربي»: أن «أفظع هذه الانتهاكات المستمرّة من قبل هذه الميليشيا قيامها بحملات التجنيد الإجباري وفق القانون الذي أصدرته والذي يشمل كافّة المناطق التي تسيطر عليها، والتي قد ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة حتى اخترقت قانونها الذي أقرّته حيث شملت حملات التجنيد الطلاب المؤجّلين دراسيا والذين تعدّوا السنّ المحدّد وبعض القاصرين».

وأشار الماضي إلى أن «هذه الحملات كانت تقتصر في السابق على الأسواق والحواجز ومفارق الطرق، بينما حاليا أخذت تشنّها على القرى وتحاصرها ومن ثمّ تقوم بتفتيش المنازل واعتقال الشباب من غرف نومهم ومداهمة بيوت العزاء والمساجد من دون مراعاة لحرمة العقائد والأعراف والتقاليد وتزجّهم في معركتها التي تبتغي منها تنفيذ مشروعها في المنطقة».

وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا، قد طالب أول من أمس الأربعاء، بإدارج حزب «الاتحاد الديمقراطي»، على قوائم الإرهاب الدولية، باعتباره فرع حزب «العمال الكردستاني»، في حين رفض المجلس الوطني الكردي المنضوي ضمن الائتلاف هذا الطلب.

ووجهت اللجنة القانونية في الائتلاف، رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، طالبت فيها بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للكشف عن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها حزب الاتحاد الديمقراطي ومليشياته وأذرعه المسلحة، ووقف عمليات التهجير الممنهج والمجازر التي يرتكبها بحق السكان العرب وباقي المكونات السورية الأخرى في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحزب وقواته.

كما طالب الائتلاف بـ»تصنيف حزب الاتحاد الديمقراطي، وميليشياته كتنظيم إرهابي كونه فرعاً لحزب العمال الكردستاني الإرهابي في سوريا في ظل ما يقوم به من ممارسات انفصالية وانتهاكات ممنهجة ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية ووقف الدعم الدولي له، والاعتماد في محاربة الإرهاب على أبناء المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة».

ودعا إلى «فرض قيود على تجنيد الحزب لمقاتلين من كافة دول العالم ، وخاصة الدول الأوربية للقتال في سوريا، وفرض إجراءات قانونية مشددة على مواطني الدول الذين ينضمون لهذه الميليشيات لقتال الشعب السوري ضمن صفوفه، وبخاصة بعد ثبوت العلاقة العضوية بين الحزب ونظام الأسد المارق والعلاقة بينه وبين تنظيم الدولة المتمثل في بيع النفط والغاز وتسهيلات نقله وتوزيعه بينهما.»

وفي المقابل، أعلن المجلس الوطني الكردي عن رفضه لرسالة الائتلاف، لافتاً إلى أنه «ليس لديه علم بها ولا يتفق مع ما جاء فيها»، وفق ما أعلنه مسؤولون في الحزب.

ورأى رئيس التجمع الوطني لقوى الثورة والمعارضة في الحسكة، هشام المصطفى أن «الخطوة التي أقدمت عليها اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري جيدة إلا أنها جاءت متأخرة كثيراً، حيث كان يجب على كافة القوى السياسية ومن ضمنها الائتلاف العمل على هذا الامر قبل سنوات من الآن».

وأضاف لـ «القدس العربي»: إن «الجميع اكتشف خبث هذه الميليشيات وعدائها السافر للثورة السوريه وتبعيتها المطلقة لحزب العمال الكردستاني الإرهابي».

واشار إلى أن «التجمع الوطني لقوى الثورة والمعارضة في الحسكة وغيره من أبناء الحسكة طالب الائتلاف الوطني منذ بداية الثورة بإدراج حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وجناحه العسكري كمنظمة إرهابية لا تقل خطراً عن «داعش» أو أي ميليشيا إرهابية أخرى جاءت من خارج الحدود مثل الميليشيات العراقية و القاعدة وغيرهما، حيث استشعرنا منذ البداية خطرها وكنا على يقين بتبعيتها لحزب العمال».

واستغرب المصطفى موقف المجلس الوطني الكردي، خاصة أن الأخير قد أصدر في وقت سابق بياناً انتقد فيه تصرفات وتجاوزات حزب الاتحاد الديمقراطي.