﻿مدنيو الرقة ضحايا قصف «التحالف الدولي» ومضايقات «سوريا الديمقراطية»

حلب – « القدس العربي»: تواصل «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل الوحدات الكردية الغالبية العظمى فيها، تقدمها في محافظة الرقة شمالي سوريا، حيث سيطرت أمس الخميس على جامع المصطفى في حي نزلة شحادة، جنوبي غرب الرقة، كما حققت تقدماً على أطراف حي اليرموك الشرقية، عقب معارك عنيفة مع تنظيم «الدولة الإسلامية» في ظل أوضاع مأساوية يعيشها المدنيون بسبب قصف مقاتلات «التحالف الدولي» الذي خلف عشرات الضحايا، فضلاً عن مضايقات قوات «قسد» للنازحين.

وقال الصحافي الكردي مصطفى عبدي لـ «القدس العربي» إن «قوات سوريا الديمقراطية تمكنت خلال الساعات الماضية من بسط سيطرتها على محيط جامع المصطفى بالكامل الواقع وسط حي نزلة شحادة جنوب مدينة الرقة، عقب إفشال هجوم لتنظيم الدولة بعربات مفخخة على الحي، ما أدى إلى مقتل 14 من مسلحي التنظيم، وكذلك حققت تقدما على أطراف حي اليرموك الشرقية».

وأضاف أن «قوات سوريا الديمقراطية تواصل تقدمها نحو مركز مدينة الرقة من الأطراف الأربعة، خاصة من الشرق والغرب، اللتين يفصل قوات «قسد» للربط بينهما نحو 2 كم فقط، حيث تتركز الاشتباكات في حي هشام بن عبدالملك ومنطقة جامع المنى».

وأشار عبدي إلى أن «حي البريد الواقع في غرب المدينة يشهد اشتباكات في محيط الادخار، وكذلك محيط الجامع العتيق في حي الرقة القديم الواقعة في الجهة الشرقية يشهد اشتباكات قوية. كما تجري الاشتباكات في حي الدرعية جنوبي المدينة».

وفي سياق متصل، أكد الناشط السياسي هديب شحاذة لـ «القدس العربي» تعرض جميع أهالي ريف الرقة الذين نزحوا إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية لانتهاكات ومضايقات.

وأضاف أن «العديد من الأهالي أرسلوا لهم عبر تطبيق «واتسآب» شكاوى عن الممارسات التي ينفذها عناصر قوات سوريا الديمقراطية بحقهم من تشليح أموال واتهامهم بالانتماء لتنظيم الدولة، بعد أن نزحوا خوفا من القصف الجوي».

في المقابل أشار إلى أن «جميع قرى ريف الرقة تشهد قصفاً عنيفاً من قبل طيران النظام والروسي، وكذلك التحالف الدولي الذي يستهدف المدنيين بشكل واضح وصريح ويتسبب يوميا بوقوع عشرات الضحايا، حيث تم توثيق ما يزيد مئة وخمسين قتيلاً فضلاً عن مئات الجرحى خلال اليوميين الماضيين حتى الآن، نتيجة هذا القصف الذي تتعرض له أحياء المدينة وريفها».

ولفت شحاذة إلى «ارتكاب الطائرات الروسية مجزرة من خلال قصفها منذ يومين مخيماً لنازحي بلدة السبخة قبل أيام وراح ضحيتها 15 قتيلاً عرف منهم 5 من أبناء حسن الكرمو و5 من أبناء خليل الكرمو، إضافة لعدد من الاصابات الذين تم اسعافهم إلى مشافي محافظة دير الزور».

يذكر أن قوات سوريا الديموقراطية المكونة أساساً من وحدات الحماية الكردية كانت قد سيطرت على نحو 50 % من مدينة الرقة، منذ بدء العملية العسكرية التي أعلنت عنها في شهر حزيران / يونيو الماضي.