﻿الفصائل الفلسطينية تشيد بـ «انتصار القدس» وتحذر من مخططات إسرائيلية وتؤكد: المعركة لم تنته

غزة ـ «القدس العربي»: أشادت الفصائل الفلسطينية بصمود أهالي مدينة القدس، وانتصارهم الذي تحقق على سلطات الاحتلال الإسرائيلية، التي رضخت في نهاية المطاف، وأزالت «البوابات الإلكترونية» وكاميرات المراقبة من محيط المسجد الأقصى، وأعادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 14 من الشهر الجاري، لكنها حذرت في الوقت ذاته من مخططات مقبلة للاحتلال قد يلجأ خلالها لـ»تكثيف» الاستيطان وعزل القدس، وأكدت أن «المعركة لم تنته».

وباركت حركة فتح «الانتصار» الذي حققه الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في القدس ومحيط المسجد الأقصى، من خلال الإصرار على عودة الأمور إلى ما كانت عليه. وقال المتحدث باسم فتح وعضو المجلس الثوري أسامة القواسمي «إن التلاحم الشعبي والرسمي، كان له الدور في الانتصار في معركة المسجد الأقصى».

ووصف القواسمي ما حدث بـ «الإنجاز التاريخي».

وأضاف «لقد تحقق الانتصار هذا بفعل الإرادة والصمود الشعبي والقرارات السياسية التي اتخذتها القيادة، وموقف حركة فتح الواضح والثابت والملتصق مع جماهير شعبنا، التي كانت في الخندق الأول، وجنبا إلى جنب مع شعبنا للدفاع عن قدسنا ومقدساتنا». وأكد أن «طبيعة الصراع والعلاقة مع إسرائيل ستبنى على الواقع الجديد»، من خلال أخذ خطوات شاملة، ترتكز على التجربة التي بدأت في الرابع عشر من الشهر الجاري. ورجح لجوء سلطات الاحتلال إلى «تكثيف الاستيطان والتهويد»، ومحاولة عزل القدس، لـ «التغطية على انتصار شعبنا في معركة الأقصى».

وأكد استعداد الشعب الدائم للدفاع عن حقوقه، وعن أرضه، ومقدساته. وقال «لن نقبل أي إملاءات إسرائيلية، أو أي شروط، أو محاولات لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وهويتها الوطنية الفلسطينية»، مؤكدا في الوقت ذاته على أن «المعركة لم تنته وأن الانتصار الكبير والحقيقي يكمن في جلاء الاحتلال». وشدد على أن المطلوب هو إنجاز الوحدة الوطنية.

من جهته قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن أهل القدس «أجبروا الاحتلال الصهيوني على الخضوع للإرادة الفلسطينية والعربية والإسلامية، ما جعله يجر أذيال الهزيمة». وأثنى في بيان صحافي على صمود أهل المدينة في وجه الاحتلال، مؤكدا أن ما جرى يمثل «صفحة مشرقة من صفحات الانتصار، وبداية اندحار الاحتلال عن القدس والأقصى». وأكد أن العمل الوطني المشترك من فصائل الشعب الفلسطيني وشرائحه المتنوعة «هو أحد أهم أسباب نجاحنا في هذه المعركة» ، داعيًا لاجتماع الإطار القيادي المؤقت لوضع مسار العمل الفلسطيني بعد هذا الانتصار.

وأشادت حركة حماس بالإنجاز الذي حققه الشعب الفلسطيني وأهل مدينة القدس خاصة، بإزالة «البوابات الإلكترونية» والكاميرات التي وضعتها سلطات الاحتلال على بوابات المسجد الأقصى قبل نحو أسبوعين. ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل المحتل لـ «شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك للحفاظ على ما تم تحقيقه من إنجاز»، مشددةً أن المعركة من أجل الأقصى «لم تنته بعد». وأثنت في تصريح صحافي على صمود المقدسيين الذين قدموا الشهداء، ورابطوا على بوابات الأقصى دون تركه لحظة واحدة، في مشهد يدل على عظم التضحية والصمود. وأوضحت أن الإنجاز الذي تحقق «يمثل دليلاً على كسر إرادة العدو الصهيوني الغاشم بالسيطرة على المسجد الأقصى، كما يدلل على ضعف الكيان أمام إرادة شعبنا الذي يرنو للحرية».

ووصف الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، ما جري في القدس بـ «انتصار» للمقدسيين على الاحتلال الإسرائيلي. وقال إنه يمثل «درساً للسياسيين بأن الشعب إذا توحد على هدف واحد يتحقق له ما يريد». وقال في تصريحات لإذاعة «القدس المحلية» إن هناك رسالة لحركة فتح، بأنها عندما تبدأ في الضفة المحتلة بالتحرك في لمّ صفوفها، وتدافع عن جماهير الشعب الفلسطيني «يمكن أن تحقق مع قوى الفصائل وقوة الشعب الفلسطيني إنجازات»، داعياً حركة فتح لأن «تعيد حساباتها».

وأثنى على ما تحقق من إنجاز في مدينة القدس، وقال إنه ما كان يمكن أن يتحقق «دون وحدة الشعب الفلسطيني ومرجعيته الدينية، ودون تضحيات الشعب خاصةً الشهداء الذين آلموا العدو وأكدوا أن القدس لا يمكن أن تمر دون هبة جماهيرية، وهو درس تعلمه العدو».

وأشار إلى أن هذا الانتصار يؤكد على أن الشعب الفلسطيني «شعب واحد موحد يدافع عن المسجد الأقصى ومستعد للتضحية، ولا يمكن أن تنطلي عليه الحلول التي تبدو وكأنها تحقق إنجازاً»، مشيرا إلى أن الكاميرات الذكية التي كان الاحتلال يخطط لوضعها بدل البوابات، تعد «أكثر خطورة».

من جهته اعتبر كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إزالة البوابات والجسور والمسارب الحديدية من عند «باب الأسباط» «نتاج الهبة الجماهيرية التي تقدّمها أهالي القدس البواسل، الذين أدركوا الأبعاد السياسية لإجراءات دولة العدو». وحذر من «المناورات» التي قد تقدم عليها إسرائيل لـ «الالتفاف على الانتصار الذي تحقق، سواء من خلال وعودات زائفة، أو من خلال وساطات خارجية أو إجراءات ووسائل بديلة، تحقق لها الأهداف ذاتها التي أرادتها من وراء إقامة البوابات والجسور ونصب الكاميرات الذكية». ودعا إلى البناء على ما تحقق لـ «مواصلة الهبة وتطويرها إلى انتفاضة شاملة ضد الاحتلال بكل سياساته ومكوناته في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة»، وإلى توفير القيادة الوطنية الموحدة لها، بما يتطلبه ذلك من مستلزمات يأتي في مقدمتها إنهاء حالة الانقسام سريعا. وأشاد الغول بصمود أهالي مدينة القدس، وقال إنهم «تصدوا بصدورهم لرصاص الاحتلال».