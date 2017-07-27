﻿عباس يشيد بالمقدسيين مسلمين ومسيحيين وقائد شرطة الاحتلال يحذر المصلين من تصعيد الجمعة

رام الله – «القدس العربي» : أدى آلاف المقدسيين، أمس، صلاة العصر في رحاب المسجد الأقصى في البلدة القديمة من القدس المحتلة بعد تحقيق مطالبهم وعودة الأمور الى ما كانت عليه قبل14 يوليو/ تموز الحالي.

وكان الدخول إلى المسجد قد أعلن عنه بشكل رسمي في تصريح للرئيس محمود عباس، وكذلك في مؤتمر صحافي للمرجعيات الدينية في القدس المحتلة بعد إزالة سلطات الاحتلال كل ما تم وضعه سابقًا بعد عملية المسجد الأقصى. وتجمع الفلسطينيون على كافة بوابات المسجد وتحديدًا «باب حطة» لتفويت الفرصة على سلطات الاحتلال بإبقائه مغلقًا.

ودخل الفلسطينيون إلى الأقصى للمرة الأولى منذ وضع البوابات الإلكترونية وجسور الحديد والكاميرات الخاصة بالمراقبة في14 تموز، وكان الدخول بالتكبير والتهليل فرحًا بالانتصار على سلطات الاحتلال وإجبارها على إزالة كل شيء يعيق الدخول إلى المسجد الأقصى.

وكان الرئيس عباس قد أعلن عقب اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية، صبيحة أمس الخميس، ان المصلين سيدخلون إلى المسجد الأقصى للصلاة. وأشاد بصمود المقدسيين مسلمين ومسيحيين في وجه إجراءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، وأن وقفتهم كانت من أجل أن يحق الحق ويزهق الباطل.

وأضاف ان الجميع كانوا على موقف رجل واحد لم يرجف لهم جفن ولم تفت لهم عزيمة، وكلهم أعلنوا أن الصلاة في الأقصى تتم إذا ما عادت الأمور إلى ما قبل 14 تموز. كما أعلن ان القرارات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية سيتم تنفيذها كاملة «وما يهمنا استمرار دعم أهلنا وصمودهم في أرضهم في بيتهم في وطنهم في القدس الشريف». وأكد انه «وعلى ضوء ما يجري في القدس نواصل نقاشنا، نواصل بحثنا، نواصل ما هي رؤيتنا للمستقبل، بمعنى لم ينته كل شيء».

واعتبرت المرجعيات الدينية إزالة الاحتلال للجسور والممرات الحديدية الأرضية وقواعد الكاميرات التي ثبتت مؤخرا على أبواب المسجد الأقصى، وذلك بعد يومين من إزالة البوابات الإلكترونية، نصرا عظيما مشرفا لأبناء الشعب الفلسطيني ويعكس تراجع الاحتلال عن إجراءاته الباطلة الظالمة بحق المسجد الأقصى أمام ثبات وصمود الشعب. ورأت ان الصمود التاريخي والوحدة والإجماع حول قضية الأقصى أرغم الاحتلال على التراجع عن قراراته الأخيرة الباطلة والظالمة بحق المسجد، متمنية أن تبقى الهمة عالية لأن الطريق لا تزال طويلة وتحفها الأشواك والمكاره.

وأكدت المرجعيات الدينية أن دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمقدسات الإسلامية في القدس هي المسؤول المباشر عن شؤون الأقصى وصاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتدخل الاحتلال في أي شيء من مهامه، وثمنت الوقفة المشرفة للدائرة وصمود إدارتها وموظفيها وحراس الأقصى وسدنته ودائرة الإعمار فيه لنعاهدهم على أن نبقى السند والعون لهم في مواقفهم المشرفة.

لكن إسرائيل التي انكسرت أمام المقدسيين على وجه الخصوص لم ترق لها احتفالاتهم بدخول المسجد الأقصى منتصرين، فتوعد قائد شرطة الاحتلال الاسرائيلي يورام هليفي، المصلين المسلمين في المسجد الأقصى، محذرا إياهم مما سماه «الإخلال بالنظام» قبل وخلال أو بعد صلاة الجمعة. وأضاف «عادت الشرطة للعمل كما كانت سابقا وستقوم بتفتيش من تشتبه به، ومن الواضح لنا ان مثل هؤلاء سيتواجدون وسيحاولون استغلال الوضع لإظهار وكأن سيادة جديدة حلت على المكان، بالنسبة لنا السيادة اسرائيلية وسنواصل الحفاظ على هذا المكان، ولا تحاولوا اختبارنا». وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن وكيل الوزارة الخارجية تيسير جرادات سلم شيكا بقيمة 100 ألف دولار لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية كمساعدة عاجلة من صندوق التضامن الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك للقيام ببعض الترميمات الخاصة بالمسجد الأقصى. على الجانب السياسي اعتبر المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود «أن دخول المسجد الأقصى هي لحظة تاريخية عظيمة تمهد للتحرير، وتبشر بقرب زوال الاحتلال الإسرائيلي لا محالة وتذكر بانتصارات أمتنا المجيدة التي كان لأهلنا في القدس، وأبناء شعبنا الفلسطيني دائما الدور الرئيسي فيها على مر التاريخ. وأضاف أن حكومة الوفاق الوطني ترفع أعلى آيات التحية والإجلال والإكبار إلى أرواح شهداء شعبنا الأبطال، والتهنئة إلى قيادتنا الشجاعة، وإلى أصحاب السماحة والفضيلة المرجعيات الدينية، وإلى أصحاب النيافة والقداسة رجال الدين المسيحيين، وإلى عموم أبناء شعبنا العظيم وأبناء أمتنا، وفي مقدمتهم أهلنا الأبطال في مدينة القدس الذين دافعوا دفاعا مجيدا عن المسجد الأقصى، وعن عروبة مدينة القدس نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية». وقال «إن شعبنا العربي الفلسطيني البطل أثبت أنه قادر على تحقيق الانتصار من خلال تلاحمه، ورص صفوفه ووحدته وصلابة موقفه، وأثبت أهلنا في القدس أنهم أبطال الأمة وأنهم حماة القدس والمقدسات، وقد تجلى ذلك في روح التسامح والتلاحم التي لا نظير لها التي سادت وتعالت من خلال وقفة أبناء شعبنا، مسلمين ومسيحيين، تجمعهم عروبة الهوية وفلسطينية الانتماء».

وأكد ان الحكومة مستمرة «في جهود دعم صمود أهلنا الأبطال في مدينة القدس، وماضية في تنفيذ قراراتها التي اتخذتها خلال جلستها الأسبوعية الأخيرة»، داعيا «الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الى الإيفاء بالتزاماتها والقيام بواجباتها القومية والأخوية تجاه دعم صمود مدينة القدس العربية المحتلة».

بدوره قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن المقدسيين البواسل والشعب الفلسطيني انتصروا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرارات حكومته، وأجبروه بنضالهم ومقاومتهم الشعبية على إزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات والممرات عن أبواب المسجد الأقصى التي يجب الإصرار على أن تفتح جميعها. وأضاف ان تضحيات الشهداء الذين قدموا حياتهم وأكثر من ألف جريح فلسطيني لم ولن تذهب هدرا، وأن الشعب الفلسطيني قدم في القدس نموذجا رائعا لقوة وفاعلية المقاومة الشعبية وأعاد إحياء نمط وكفاح الانتفاضة الشعبية الأولى. واكد أن نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الشعبية ستستمر وتتصاعد حتى تتحرر القدس وسائر الأرض الفلسطينية من الاحتلال بالكامل وحتى تتحقق حرية الشعب الفلسطيني وينتهي نظام «الابارتهايد» والتمييز العنصري الإسرائيلي.