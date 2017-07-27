﻿أحكام عسكرية مشددة على 70 من جماعة «الإخوان» المصرية

القاهرة ـ «القدس العربي»: قضت المحكمة العسكرية في أسيوط، جنوب مصر، أمس الخميس، بمعاقبة 58 متهما حضوريا، بالسجن المؤبد 25 عاما، و5 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، و5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 7 سنوات، فى قضية إعادة إجراءات محاكمتهم بتهمة اقتحام قسم شرطة مغاغة شمال المنيا.

ووقعت أحداث القضية، خلال أحداث فض اعتصامي الإخوان ومؤيديهم في ميداني رابعة العدوية والنهضة، في 2013

وتعد الأحكام التي أصدرتها المحكمة أولية قابلة للطعن عقب التصديق عليها.

وكانت أجهزة الأمن، ألقت القبض على المتهمين المنتمين إلى جماعة «الإخوان» على فترات متفاوتة، بعد صدور أحكام غيابية عليهم، لتعاد إجراءات محاكمتهم في التهم المنسوبه إليهم، وأبرزها «إثارة العنف والشغب والفوضى، والدعوة للتظاهر وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات، والتحريض على اقتحام منشآت عامة وحكومية وشرطية، ومنها قسم شرطة مركز مغاغة، وتكدير الأمن والسلم العام، والانتماء إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون».

على جانب آخر، أحالت نيابة غرب الاسكندرية الكلية 241 متها في أحداث الشغب التي اندلعت عقب مباراة كرة قدم بين فريقي الزمالك المصري وأهلي طرابلس الليبي، إلى القضاء العسكري، باعتباره الجهة المختصة بالأحداث التي وقعت في محيط ستاد الجيش في برج العرب. وكانت تحقيقات النيابة العسكرية، قد وجهت للمحالين تهم «الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون (ألتراس زملكاوي)، واستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق غرض الجماعة، وتولي قيادة جماعة ألتراس زملكاوي، وهو الاتهام الخاص بالمحرضين، والترويج لأفكار تلك الجماعة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وحيازة واستعمال مفرقعات، من شأنها تهديد حياة الأشخاص وتعريضهم للخطر، والجهر بالصياح لإثارة الفتن، والتعدي على رجال الشرطة بالضرب، ومقاومتهم في أثناء وبسبب عملهم، واستعراض قوة وبلطجة، وإهانة رجال الشرطة بالقول في أثناء وبسبب وظيفتهم، والإتلاف والتخريب العمدي للأموال الثابتة والمنقولة في الملعب.

وشكلت النيابة، لجنة فنية لمعاينة التلفيات وفحصها، ومعرفة قيمتها، بعدما كشفت التحريات والمعلومات الأولية عن قيام المشجعين بتحطيم 400 مقعد داخل الملعب، إضافة إلى تلفيات في 4 بوابات خارجية، بينما أنكر المتهمون كل الاتهامات الموجهة لهم في أثناء التحقيق، بحضور 10 محامين، مؤكدين أنهم لم يكونوا يقصدون التخريب، وأن التلفيات حدثت وقت الزحام ومحاولات الخروج من المباراة.