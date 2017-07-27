﻿أمير قطر يبعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة

الدوحة ـ «القدس العربي»: بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برسالة خطية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حسب ما ذكر بيان لوكالة الأنباء القطرية.

وقام بتسليم الرسالة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام خلال اجتماعه مع سعادة أمين عام الأمم المتحدة. وتناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي رسالة أمير قطر إلى الأمين العام للمتحدة، بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها الدوحة للتنديد بالحصار المفروض عليها من الدول الأربعة (المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، في ظل تزايد الضغوطات الدولية للدول والمنظمات الحكومية المنددة بالانتهاكات الإنسانية التي تسبّبت فيها دول الحصار.

وفي هذا الإطار، زار عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة «إفدي» الدولية، مقر مركز الدوحة لحرية الإعلام، حيث التقى بموظفي المركز وتعرف على أقسامه وبرامجه في مجالات الرصد والمناصرة والعلاقات الدولية والموقع الإلكتروني.

وقدمت لممثل المنظمة شروحات وافية عن عمل مركز الدوحة وجهوده الدولية في مناصرة الصحافيين ودعم حرية الإعلام التعبير.

وعبر مراري عن عميق اعتزازه بزيارة مركز الدوحة والوقوف عند رسالته والأنشطة والأدوار التي يلعبها في مجال دعم حرية الرأي وحرية الصحافيين عربيا ودوليا، مبديا اهتمام منظمة «إفدي» بإرساء تعاون بناء وشراكة في مجال دعم حرية التعبير ومناصرة حقوق الصحافيين، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.

وتأتي زيارة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار زيارة بعثة منظمة «إفدي» لدولة قطر، من أجل الاطلاع على الانتهاكات التي سببها الحصار على قطر، ومقابلة الضحايا ورصد التقارير التي أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بدء الأزمة الخليجية.

ويضم وفد البعثة مختصين في جميع أنواع الانتهاكات التي خلقها الحصار على قطر، بينهم محامون وكتاب وأطباء وحقوقيون صحافيون.

وقال مراري إن الانتهاكات التي لحقت بحرية الإعلام والصحافيين، ستكون جزءا مهما ضمن التقرير التي سترفعه المنظمة إلى المؤسسات الأوروبية والأممية، والآليات الدولية المختصة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.

وعبر موظفو مركز الدوحة لحرية الإعلام عن تثمينهم للزيارة التي قام بها ممثل وفد المنظمة إلى المركز، وتقديرهم للجهود التي بذلتها منظمة «إفدي» خلال الأزمة الخليجية، وأهمية تقارير الرصد والزيارة الميدانية التي أجراها وفد البعثة، والتوصيات التي أعلن عنها.

وكانت قطر أعلنت على لسان عدد من مسؤوليها عزمها التقدم بشكاوى لدى الهيئات القضائية الدولية، واتباع كافة الآليات والإجراءت الممكنة للمطالبة بمحاكمة المتورطين في «قرصنة» موقع وكالة الأنباء القطرية، وفي الوقت ذاته المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي تسبب فيها دول الحصار جراء انتهاكات إنسانية مست آلاف المواطنين القطريين وغير القطريين.

وشهدت الدوحة منذ بدء الحصار عليها بتاريخ 5 حزيران/يونيو الماضي زيارات متتالية لهيئات ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية في مجال حقوق الإنسان، وجهات قضائية دولية، وقفت على حالات لمتضررين رفعوا شكاوى موثقة، للمطالبة بتعويضات ومحاسبة دول الحصار على الانتهاكات التي تورطوا فيها.

وتلقى الدوحة دعما دوليات لافتا لمطالبها برفع الحصار من قبل دول العالم، والمنظمات الإنسانية، في وقت تعهدت منظمات دولية برفع تقارير إلى الهيئات الأممية بشأن الانتهاكات التي وقفوا عليها خلال زيارتهم للدوحة.