﻿نتنياهو يتبنى مشروع قانون لضم مستوطنات للقدس وآخر لتسليم كل بلداتها إلى السلطة الفلسطينية

رام الله – «القدس العربي» : أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه ينوي دعم مشروع قانون يسمح بتوسيع منطقة نفوذ مدينة القدس ليشمل مستوطنات معاليه ادوميم وبيتار عيليت وغيفعات زئيف وافرات ومستوطنات غوش عتصيون. وتهدف هذه الخطوة الى زيادة الغالبية اليهودية في المدينة. وحسب تفسيره للقانون فإنه «سيعيد للقدس مكانتها كرمز» على حد وصفه.

بدوره قال يوآف كيش من الليكود، وهو المبادر الى مشروع القانون، إن النص لا يطبق السيادة الاسرائيلية على المستوطنات وستواصل العمل تحت الحكم العسكري. لكنه ليس من الواضح ما إذا كان المجتمع الدولي سيعتبر فرض صلاحيات بلدية القدس على المناطق المحتلة كسيادة فعلية.

وفي الاقتراح الذي طرح على طاولة الكنيست توجد أوجه قصور قانونية مختلفة، ومن المشكوك فيه انه يمكن تمريره بصيغته الحالية. ويعني تطبيق هذا الاقتراح انه حتى إذا قرر سكان القدس الشرقية المشاركة في انتخابات البلدية التي يقاطعونها حاليا، فإنه ستكون هناك غالبية يهودية بفضل مشاركة سكان المستوطنات المجاورة.

لكن قصة ضم المستوطنات إلى حدود بلدية الاحتلال في القدس ليس سوى نصف الخطة، فخلال الانشغال الفلسطيني بأحداث المسجد الأقصى، صادق الكنيست «البرلمان الإسرائيلي» في القراءة الأولى على تعديل قانون أساس القدس، الذي سمح بإقامة سلطة اقليمية جديدة لمخيم اللاجئين الفلسطينيين شعفاط وكفر عقب، تحت سيادة اسرائيلية. ويتبع مخيم شعفاط وكفر عقب حاليا لمنطقة نفوذ القدس، لكنهما يقعان وراء الجدار الفاصل.

وتكهن مصدر في الائتلاف الحكومي أن فرص فصل البلدات الفلسطينية عن القدس أعلى بكثير من فرص توسيع منطقة نفوذ البلدية.

وبدا ذلك بوضوح عندما أمر نتنياهو النائب كيش بالعمل على دفع القانون فور انتهاء العطلة الصيفية بعد حوالى شهرين. واعلن رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت في الكنيست، ان حزبه يدعم دفع هذا القانون. وقال»أطالب رئيس الحكومة بطرح مشروع القانون لكي نقوم بتمريره بأسرع ما يمكن. أدعو نواب «يوجد مستقبل» بشكل خاص الى دعم هذا القانون».

والى جانب توسيع منطقة النفوذ، يستكمل قانون القدس و»بناتها» خطوة ديمغرافية أخرى يدفعها الائتلاف من أجل فصل البلدات العربية الواقعة وراء الجدار الفاصل عن بلدية الاحتلال في القدس وإقامة مجلس إقليمي جديد يديرها. ويحدد مشروع القانون ان مخيم اللاجئين شعفاط، وكفر عقب وعناتا، ستتحول الى بلدات ذات مكانة مستقلة تابعة لبلدية القدس، وذلك بشكل يشبه مشروع القانون الذي صادقت عليه الكنيست ويسمح بفصل كفر عقب ومخيم شعفاط عن القدس وضمهما الى سلطة اقليمية جديدة. وليس من الواضح ما هو العدد الصحيح لسكان البلدتين، لكنه يتراوح بين 120 و140 ألف نسمة. وحسب مصادر مطلعة على الخطة، فإن حوالى 70 ألفا من سكانهما يحملون بطاقات إقامة او مواطنة اسرائيلية ويستطيعون التصويت لبلدية القدس.

يشار الى ان النقاش الذي جرى حول بنود قانون أساس: القدس، الذي يمنع المصادقة على اتفاقيات سياسية تشمل التخلي عن مناطق من القدس إلا بموافقة 80 نائبا، كان نقاشا مــــتوترا.

وقالت النائبة شولي معلم، التي قدمت مشروع القانون» يسمح بإجراء تغييرات بلدية في أنحاء المدينة شريطة ان تخضع السلطة المحلية للسيادة الاسرائيلية الكاملة. وبعبارة أخرى، فإن هذا القانون يمنع إمكانية تقديم تنازلات في القدس في إطار اتفاقيات سياسية».

ولاستكمال الخطة الإسرائيلية في القدس ومحيطها، بادر النائب يوئيل حسون من المعسكر الصهيوني المعارض، الى طرح مشروع قانون يدعو الى إخراج كل البلدات العربية التي تم ضمها الى القدس بعد حرب الأيام الستة، من منطقة نفوذ القدس، ونقلها الى مسؤولية السلطة الفلسطينية.

ويقترح مشروع القانون الذي يحمل اسم قانون «إنقاذ القدس كمدينة عاصمة يهودية وديمقراطية» نقل بلدات شعفاط والعيسوية وجبل المكبر وبيت حنينا وصور باهر وغيرها، التي يعيش فيها أكثر من 300 ألف فلسطيني الى سيادة السلطة».

وفي تفسير مشروع القانون، جاء أن نسبة الجمهور الفلسطيني في القدس تتزايد بشكل متواصل. في 1967، شكلت نسبة 26% من سكان المدينة، واليوم تشكل حوالى 40%. وحسب أقواله فإن ضم هذه البلدات الى القدس يسبب تعقيدات أمنية نابعة من القدرة على خلق فاصل بين الجمهور المعادي في منطقة عمرانية مكتظة. وحسب مشروع القانون سيطلب من الحكومة عرض مخطط عملي لإنقاذ طابع القدس كمدينة يهودية وديمقراطية خلال نصف سنة. وبعد ذلك سيكون على الحكومة عرض المخطط للمصادقة عليه في الكنيست كمشروع قانون حكومي.

وقال حسون إن هذه الخطوة ستسمح لإسرائيل بضمان السيطرة الأمنية الكاملة على هذه المناطق، والتحرر من المسؤولية المدنية عن حياة 300 ألف فلسطيني، وإلغاء مكان الإقامة الدائمة لهؤلاء الفلسطينيين ومنعهم من التصويت في الانتخابات البلدية. كما سيسمح المخطط بإعادة تعريف الحدود البلدية للقدس بشكل يضمن غالبية يهودية راسخة وسيادة اسرائيلية كاملة.