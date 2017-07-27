﻿دحلان يحضر «بصورته وصوته» جلسة نواب حماس في غزة للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. والشعبية تنتقد الخطوة

غزة «القدس العربي»: في إطار التفاهمات التي عقدت مؤخرا بين حركة حماس، ومحمد دحلان المفصول من حركة فتح، عقد نواب حماس والنواب المحسوبون عليه، اجتماعا في مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة، شارك فيها دحلان بكلمة عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» للمرة الأولى، منذ أحداث الانقسام السياسي الفلسطيني عام 2007، وسط مقاطعة من الكتل البرلمانية الأخرى.

وهذه هي المرة الثانية التي تشهد مثل هذه الاجتماعات، التي يعقدها نواب حماس، مشاركة نواب محسوبين على دحلان، لكنها الأولى التي تعقد عقب التفاهمات التي أبرمت بين الطرفين قبل شهرين في القاهرة.

وسبق أن شارك النواب المحسوبين على دحلان في جلسة في مقر المجلس التشريعي في غزة، الذي تديره حركة حماس، عقب قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان وعدد من النواب المؤيدين له، مستندا إلى قرار المحكمة الدستورية العليا، الذي أعطاه هذا الحق في ظل تعطل المجلس التشريعي.

وخصصت جلسة الأمس في مقر المجلس التشريعي، لمناقشة ملف القدس والمسجد الأقصى، غير أنها استغلت أيضا من الحاضرين لفتح الملف السياسي، وتوجيه انتقادات للقيادة الفلسطينية.

وفي كلمته قال دحلان المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن الجلسة تعقد من أجل القدس، واتهم خلالها المستوى السياسي الرسمي الفلسطيني بـ»التقصير»، وقال إنه «لا يجوز اختزال هبة شعبنا في القدس بإنهاء الإجراءات الإسرائيلية والاكتفاء بإعادة الأمور إلى ما كانت عليها قبل 14 يوليو تموز» الحالي.

وأشار إلى التفاهمات التي أبرمها مع حركة حماس، وقال إنه يستند إلى «قواسم ووثائق وطنية مشتركة، وصولا لتفاهمات تمكننا من إعادة الأمل إلى أهلنا الأبطال في قطاع غزة». وأضاف أن تلك التفاهمات بدأت تعطي ثمارها، لكنه أشار إلى أنها لا تزال «في بداية الطريق».

ودعا دحلان إلى عقد اجتماع قيادي موسع في القاهرة يحضره قادة كل فصائل العمل الوطني والإسلامي والشخصيات الوطنية الفاعلة ، لـ «اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية و دعم القدس ولإنهاء الانقسام فورا». كما دعا إلى الضغط لـ «عقد جلسة عادية كاملة» بحضور الجميع للمجلس التشريعي، والبقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة التطورات، و للتواصل مع برلمانات العالم أجمع.

يشار إلى أن الفترة التي تلت الانقسام السياسي شهدت خلافات كبيرة بين كل من دحلان وحماس، وتبادل الطرفان الاتهامات حول الطرف الذي يتحمل المسؤولية عن فشل حكومة الوحدة التي كانت قائمة في عام 2007، قبل أن ينتهي المشهد من خلال التفاهمات الأخيرة.

وأشاد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بانتصار أهالي القدس. ودعا في كلمة له خلال الجلسة لتصعيد «انتفاضة القدس» حتى التحرير.

والمعروف أن أعمال المجلس التشريعي عطلت منذ سيطرة حماس على غزة صيف عام 2007، حيث لا تشارك أي من الكتل ولا القوائم البرلمانية في جلسات المجلس التي تعقد في غزة، بمشاركة نواب حماس فقط.

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن قائمتها البرلمانية تلقت دعوة للمشاركة في الجلسة، وأنها نصحت القائمين عليها بعدم عقد جلسة رسمية للمجلس التشريعي «تكون مثار اختلاف وتنازع للشرعيات» بما لذلك من آثار سلبية يمكن أن تحرف الاهتمام عن المعركة الرئيسية ضد الاحتلال وسياساته ومخططاته تجاه القدس وكامل قضيتنا الوطنية.

وأوضحت أنها دعت للاستعاضة عن «الجلسة الرسمية» بفعالية يقيمها المجلس التشريعي ومتابعة نشاطاتنا واتصالاتنا على مختلف الصعد وفق الصيغ والآليات التي اتبعناها في مثل هذه المناسبات. وعبرت عن عدم رضاها عن عقد الجلسة لنواب حماس والنواب المحسوبين على دحلان، وقالت في بيان لها تلقت «القدس العربي» نسخة منه «لا نعتقد أن مثل اجتماع اليوم (أمس) يساعد على إنجاح هذه المساعي التوحيدية».

وأكدت الشعبية أن استحضار الخلافات أو تسعيرها ومأسستها في هذه اللحظة التي تستوجب توحيد كل قوى وفصائل الشعب الفلسطيني السياسية والاجتماعية خلف أبطال القدس الصابرين المناضلين «هو في أفضل الأحوال يأتي في الوقت والوجهة الخاطئة».وأعلنت عقب موقفها الرافض للمشاركة في المجلس، استمرار تواصلها مع الجميع «من أجل إنهاء الانقسام الكارثي، وبما يحقق للمجلس التشريعي الانعقاد في ظل التوافق الوحدوي المنشود، بعيداً عن أشكال ومظاهر ومكونات هذا التجاذب السلبي الذي نكتوي جميعاً بناره».