﻿أم الفحم تشيّع جثامين شهدائها الثلاثة منفذي عملية الأقصى

الناصرة – «القدس العربي» : شيّعت جماهير غفيرة في مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر، أبناءها الثلاثة شهداء عملية الأقصى، بعدما ألزمت المحكمة الاسرائيلية العليا شرطة الاحتلال بتسريح جثامينهم بعد احتجاز دام نحو أسبوعين، فيما دعت القيادة العليا لفلسطينيي الداخل للتدفق على الحرم القدسي الشريف.

ووصلت جثامين الشهداء الثلاثة إلى منازلهم في مدينة أمّ الفحم، في الثانية من فجر يوم الخميس، حيث أطلق الآلاف هتافات مثل «بالروح بالدم نفديك يا شهيد» و»عالقدس رايحين… شهداء بالملايين»، وسط رفع الأعلام الفلسطينيّة وإطلاق المفرقعات. وخرجت الجنازة الأولى، والتحمت مع الجنازة الثانية ثمّ الجنازة الثالثة، لتخرج في النهاية جنازة واحدة للشهداء الثلاثة إلى مسجد الملساء، للصلاة عليهم، ومواراتهم الثرى في المقبرة بجوار المسجد.

وكان الأهالي، قد استلموا الجثامين، من محطة شرطة عيرون، حيث تواردت أنباء عن أنّ الشرطة وضعت شروطًا بخصوص عدد المشيّعين حددته بـ 480 شخصًا. وحيت لجنة المتابعة الهيئة التمثيلية الأعلى لفلسطينيي 48 الفلسطينيين خاصة أهالي القدس المحتلة، في وقفتهم ضد إجراءات الاحتلال الاستبدادية، في المسجد الأقصى المبارك، وفي البلدة القديمة للقدس. وأكدت في بيان لها دعمها لقرار الإجماع الوطني الفلسطيني، الشعبي والسياسي والديني، باستئناف التدفق إلى رحاب المسجد الأقصى المبارك. وأضافت أن «جماهير شعبنا، في القدس أولا، وفي الداخل والضفة والقطاع، هبّوا دفاعا عن القدس المحاصرة، وعن المسجد الأقصى المبارك، بزخم جماهيري فاجأ حكومة الاحتلال، وأجبرها على إعادة حساباتها، ورضخت بإلغائها الإجراءات الاستبدادية التي فرضتها على المسجد الأقصى ومحيطه، وعلى البلدة القديمة ككل، في الأسبوعين الأخيرين».

وأكدت المتابعة دعمها «قرار الإجماع الوطني الفلسطيني، الشعبي والسياسي والديني، بالتدفق إلى رحاب المسجد الأقصى المبارك، وإقامة الصلوات فيه، بعد أن قامت اللجان الفنية بفحص الوضع في محيط الأقصى وداخله، والتأكد من زوال الإجراءات التي فرضها الاحتلال في الأسبوعين الأخيرين». وأشارت إلى أن «معركتنا ضد الاحتلال ككل، ودفاعا على القدس المحاصرة، وعن المسجد الأقصى المبارك، متواصلة حتى زوال الاحتلال، الذي يشن هجوما واسعا على المدينة، من خلال تشريعات احتلالية، كالقانون الذي سيمنع أي انسحاب من المدينة، ومشروع القانون الذي طلب بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إدخاله إلى مسار التشريع، ويقضي بفصل ضواح مقدسية ضخمة عن المدينة، مقابل ضم مستوطنات ضخمة إلى منطقة نفوذ القدس، وهي إجراءات مصطنعة، لن تنجح في تغيير هوية المدينة، الوطنية والــدينية». الى ذلك طالب وزراء إسرائيليون باعتقال رئيس الحركة الإسلامية – الجناح الشمالي، الشيخ رائد صلاح، ووضعه في الاعتقال الإداري. وذكر موقع معاريف الإلكتروني، أمس أن ثلاثة وزراء إسرائيليين، هم أفيغدور ليبرمان ويسرائيل كاتس ويوءاف غالانت، طالبوا خلال أحد اجتماعات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، التي عُقدت هذا الأسبوع، بوضع الشيخ صلاح في الاعتقال الإداري. وطالب هؤلاء الوزراء بأن يتم اعتقال قياديين آخرين في الحركة سوية مع الشيخ صلاح. لكن مندوبين من مكتب المستشار القضائي للحكومة، الذين شاركوا في اجتماعات المجلس الوزاري المصغر هذه، عارضوا طلب الوزراء الثلاثة، وقالوا إنه لا توجد ذريعة لفرض الاعتقال الإداري على الشيخ صلاح وأنه «لا يحرض على العنف».

واعتقلت السلطات الإسرائيلية الشيخ صلاح عدة مرات في السنوات الماضية، كانت آخرها العام الماضي وأفرج عنه في كانون الثاني/ يناير الماضي بعد أن قضى تسعة أشهر في السجن الإسرائيلي، كما قبع الشيخ صلاح في السجن في عام 2007.