﻿استبعاد 3 حكام من البطولة العربية

القاهرة ـ الأناضول: استبعدت لجنة التحكيم في الاتحاد العربي لكرة القدم، أمس الأربعاء، ثلاثة مساعدي حكام من البطولة العربية المقامة في مصر.

ووفقًا لموقع البطولة العربية الالكتروني، «بعد الأخطاء التي وقع فيها المساعدون خلال مباريات الجولة الأولى، قررت اللجنة برئاسة التونسي وديع الجريء استبعاد ثلاثة منهم».

واستبعدت اللجنة الليبي خالد بالخير والبحريني نواف شاهين واليمني عادل حسني.

وكانت الأخطاء التحكيمية في مباريات الجولة الاولى للبطولة قد تسببت في العديد من المشاكل في بعد إلغاء أهداف وعدم احتساب ضربات جزاء.

وتقدّم نادي نفط الوسط العراقي، الثلاثاء الماضي، بمذكرة احتجاج رسمية إلى الاتحاد العربي لكرة القدم ضد طاقم التحكيم الذي أدار مباراة فريقه أمام الترجي الرياضي التونسي في افتتاح المجموعة الثالثة للبطولة العربية للأندية المقامة في مصر

الكشف عن حكمي «كلاسيكو» السوبر الاسباني

مدريد ـ الأناضول: كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أمس الأربعاء، عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراتي ذهاب وإياب كأس السوبر المحلية بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

ووفقًا لموقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت، سيتولى الحكم ريكاردو دي بورجوس إدارة لقاء الذهاب الذي سيقام في 13 أغسطس/ آب المقبل على ملعب «كامب نو».

بينما سيتولى خوسيه ماريا سانشيز إدارة مباراة الإياب التي ستقام على ملعب «سانتياغو بيرنابيو» في 16 أغسطس/ آب المقبل.

يذكر أن فريق ريال مدريد هو حامل لقب الموسم الماضي للدوري الإسباني (الليغا)، بينما يخوض برشلونة السوبر بصفته حاملًا للقب كأس الملك.

تونس تهزم أيسلندا وتصعد لدور الثمانية في مونديال اليد

الجزائر ـ د ب أ: تغلبت تونس على أيسلندا بصعوبة 28 / 27 أمس الاربعاء، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب (تحت 21 عاما) المقامة td الجزائر حاليا.

وانهى المنتخب التونسي الشوط الاول لصالحه بنتيجة 14 /13.

وتلتقي تونس في دور الثمانية، مع الفائز من مباراة ألمانيا والسويد.

وحجز المنتخب الفرنسي (حامل اللقب) مقعده في دور الثمانية، إثر فوزه على منتخب جزر فارو 28 / 25، حيث تقدم الفرنسيون في الشوط الاول بفارق هدفين 14 / 12.

وتلعب فرنسا في الدور القادم، مع الفائز من مباراة الجزائر ومقدونيا.

أولمبياد الصم 12ميدالية لتركيا في رياضة الكاراتيه

صامسون ـ الأناضول: تمكن لاعبو الكاراتيه الأتراك، من حصد 12 ميدالية مختلفة، في منافسات رياضة الكاراتيه ضمن أولمبياد الصم 2017 التي تستضيفها ولاية صامسون التركية.

وأحرز الأتراك ميداليتين ذهبيتين وفضيتين و8 ميداليات برونزية في مسابقات رياضة الكاراتيه، التي اختتمت الأربعاء الماضي، فيما تستمر منافسات الألعاب الأخرى.

وتقام فعاليات أولمبياد الصم في الفترة 18-30 يوليو/تموز الجاري بمشاركة أكثر من 3 آلاف رياضي من 97 دولة مختلفة.

ويتضمن الأولمبياد 20 لعبة مختلفة هي: الرماية، والقوى، والسلة، وسباق الدرجات الجبلية، وكرة القدم، ولعبة الغولف، والمصارعة، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، وتنس الطاولة، وكرة الطائرة الشاطئية، والتايكواندو، والسباحة، والبولينغ، وتنس الريشة، والتزلج، وكرة الطائرة، والتنس الأرضي، وسباق الدرجات الهوائية.

وانطلق أولمبياد الصم عام 1924، في العاصمة الفرنسية باريس، وتعد الولايات المتحدة في مقدمة الدول الأكثر تحقيقًا للألقاب في تاريخ هذه الفعالية.

… ومدرب إيراني يهاجم حكمًا في الأولمبياد

صامسون ـ الأناضول: أقدم مدرب المنتخب الإيراني للمصارعة، داود رخش خورشيد، على مهاجمة الحكم الذي يدير مسابقة بين إيراني وروسي، بالألعاب الأولمبية للصم المقامة بولاية صامسون شمالي تركيا.

ووقع الهجوم خلال المسابقة في وزن 70 كليوغرام للرجال، التي جمعت بين المصارع الإيراني، حسين دريكوند، ومنافسه الروسي فاسيلي ستركاوفسكي.

وعقب اتخاذ الحكم أحد القرارات في المباراة، أبدى المدرب الإيراني اعتراضه عليه، ولم يكتف بذلك وأقدم على مهاجمته.

ودخل عناصر الأمن إلى حلبة المصارعة وأخرجوا خورشيد إلى خارجها.

وانتهت المسابقة بفوز الروسي على منافسه الإيراني، وإحرازه ميدالية ذهبية.

النمسا وفرنسا يتأهلان لدور الثمانية في كأس الأمم الأوروبية للسيدات

أمستردام ـ د ب أ: واصل منتخبا النمسا وفرنسا مسيرتهما في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات المقامة حاليا في هولندا، بعدما تأهلا لدور الثمانية للمسابقة القارية أمس الأربعاء.

وحقق منتخب النمسا فوزا كبيرا 3 / صفر على نظيره الأيسلندي، فيما تعادل منتخب فرنسا 1 / 1 مع المنتخب السويسري في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثالثة في الدور الأول للبطولة.وتربع منتخب النمسا على الصدارة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب فرنسا، ليحجزا معا بطاقتي التأهل للأدوار الإقصائية.