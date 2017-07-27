﻿الإيطالية فيديريكا بيلليجريني تقهر الأمريكية ليديكي وتحصد ذهبية 200 متر حرة

بودابست ـ د ب أ: حققت السباحة الإيطالية فيديريكا بيلليجريني مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أحرزت الميدالية الذهبية في سباق 200 متر حرة للسيدات، الأربعاء الماضي، في المقامة حاليا في العاصمة المجرية بودابست، متفوقة على النجمة الأمريكية كاتي ليديكي، التي حلت في المركز الثاني.

وظلت بيلليجريني، بطلة العالم عامي 2009 و2011، تكافح طوال السباق، حتى انتزعت الصدارة في النهاية، محققة زمنا بلغ دقيقة واحدة و73،54 ثانية، متفوقا بفارق 45،0 ثانية على أقرب ملاحقيها ليديكي، والاسترالية إيما ماكيون، اللتين تقاسمتا المركز الثاني والميدالية الفضية.

في المقابل، قبعت السباحة المجرية كاتينكا هوسزو، التي حظيت بدعم جماهيري كبير، في المركز السابع، رغم انطلاقتها الجيدة في السباق.

وحطمت بيلليجريني بهذا الانتصار آمال ليديكي، التي كانت تحلم بانتزاع ميداليتها الذهبية الرابعة في النسخة الحالية للبطولة، عقب فوزها بسباقي 400 متر و1500 متر حرة، بالإضافة لسباق تتابع 4 × 100 متر حرة للسيدات.

ومازال الفرصة مواتية أمام ليديكي لحصد المزيد من الميداليات الذهبية في البطولة، حيث تستعد للمشاركة في سباقي 800 متر حرة، وتتابع 4 × 200 متر حرة.