﻿الاتحاد الدولي للقوى يعيد توزيع عدد من ميداليات بطولات العالم الأربع الماضية

برلين ـ د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الأربعاء الماضي، أن البريطانية جيسيكا إينيس هيل، وفريق التتابع الأمريكي للسيدات بسباق 4 × 400 متر سيتوجا بميداليتين ذهبيتين أعيدا توزيعهما خلال مشاركتهما السابقة في بطولة العالم، وذلك خلال النسخة المقبلة للبطولة التي ستقام في العاصمة البريطانية لندن الشهر المقبل.

وذكر الاتحاد أن إينيس هيل ستتوج بالميدالية الذهبية في مسابقة السباعي في بطولة العالم عام 2011، خلال الفترة المسائية للسباقات التي ستقام في السادس من آب/أغسطس المقبل، أمام الجماهير البريطانية التي سوف تحتشد في المدرجات، فيما سينال فريق التتابع الأمريكي للسيدات ميداليته الذهبية التي حصل عليها خلال مشاركته بنفس البطولة عام 2013، قبل ذلك بيومين.

وكانت اللاعبة البريطانية المعتزلة قد حصلت على المركز الثاني في مسابقة السباعي، غير أن سقوط اللاعبة الروسية تاتيانا تشيرنوفا، التي نالت الميدالية الذهبية، في أحد اختبارات المنشطات، دفع الاتحاد الدولي للقوى لاتخاذ هذا القرار، وهو ما ينطبق أيضا على فريق التتابع الأمريكي، الذي حصل على الميدالية الفضية خلف نظيره الروسي، الذي بات غير مؤهل لحصد الذهبية.

وبصورة إجمالية، فسوف يستفيد 11 رياضيا وخمسة فرق من إعادة توزيع الميداليات خلال النسخ الأربع الأخيرة لبطولة العالم، وذلك خلال النسخة القادمة التي ستقام خلال الفترة من الرابع حتى 13 آب/أغسطس المقبل.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم خلالها الاتحاد الدولي للقوى بإعادة توزيع الميداليات خلال بطولة العالم، من أجل تكريم الرياضيين بطريقة مناسبة. وصرح سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي للقوى «إنني مسرور لتكريم الرياضيين بطريقة تلائم إنجازاتهم، لا يوجد شيء أفضل من القيام بذلك أمام الجماهير المتحمسة لمتابعة فعاليات البطولة الكبرى».

وأوضح كو «بالنسبة لأولئك الذين يحصلون على ميداليات ذهبية، فإن اللحظة التي سيتوجون خلالها بالميداليات في لندن ستكون أكثر خصوصية بالنسبة لهم، في ظل عزف السلام الوطني لبلدانهم».