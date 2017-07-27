﻿باخ: الحركة الأولمبية «مرساة الاستقرار» في الأوقات العصيبة

برلين ـ د ب أ: أكد الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في مقابلة صحافية نشرت أمس الخميس أن الحركة الأولمبية «مرساة الاستقرار» في الأوقات العصيبة، ولكن هناك حاجة ملحة للتقييم من أجل البقاء على اتساق مع الملفات الاولمبية.

وقال في مقابلة مع مجموعة «ار ان دي» الإعلامية أنه تم تحقيق الكثير من خلال اجندة 2020 الاولمبية، من أجل تقليص النفقات الأولمبية وجعل الأولمبياد أكثر براعة، مع زيادة المظاهر الحضارية والتمثيل النسائي.

وأوضح «لقد حققنا بعض الأمور» واصفا إجراءات سير أهداف أجندة 2020 بأنها «تسير بلا توقف».

ويصل باخ إلى منتصف الطريق في ولايته الممتدة لثمانية أعوام خلال الكونجرس الاستثنائي للجنة الأولمبية الدولية في ايلول/سبتمبر المقبل في ليما، والذي سيتم من خلاله منح حق تنظيم أولمبياد 2024 و2028 إلى باريس ولوس أنجليس. وأشار «التصويت المزدوج سيمنحنا الوقت لإعادة التفكير». ورغم صعوبة زيادة جاذبية استضافة الاولمبياد بين المدن المختلفة، وكذلك الأزمات المتتالية للمنشطات في الرياضة الروسية، أكد باخ أن راضي بشكل عام عن الشأن الأولمبي حاليا.

وأوضح «الاستقرار بمثابة الذهب لأوقاتنا، في هذا العالم غير المستقر، الممزق والهش، يمكننا القول بثقة وفخر أن الحركة الأولمبية مرساة الاستقرار مقارنة بما يحدث في كل الأنحاء على الصعيدين الاقتصادي والسياسي».

وأكد «يمكننا التخطيط للاولمبياد حتى 2028 وكذلك فيما يتعلق بحقوق البث التليفزيوني والرعاة حتى 2032، للإبقاء على هذا الاستقرار عليك أن تتهيأ طوال الوقت، أن يكون لديك إجراءات للتقييم، لا ينبغي أن تكون هناك ثورة طوال الوقت، بخلاف ذلك ستتراجع، لن يكون لديك المزيد من الاستقرار».