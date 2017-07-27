﻿العهد اللبناني ينتزع انتصارا تاريخيا من الزمالك المصري

الاسكندرية ـ مصر ـ د ب أ: حقق فريق العهد اللبناني مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما انتزع انتصارا تاريخيا من فريق الزمالك المصري بهدف نظيف في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات للبطولة العربية المقامة حاليا في مصر الأربعاء. وأنعش العهد آماله في التأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، بفارق الأهداف خلف الفتح الرباطي المغربي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه 4 / صفر على النصر السعودي. في المقابل، تجمد رصيد الزمالك عند نقطة واحدة في المركز الثالث بترتيب المجموعة، بفارق الأهداف أمام النصر. ويدين العهد بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه أحمد زريق، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84، قبل أن تتضاعف معاناة الزمالك الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه محمود عبدالعاطي (دونجا) في الدقيقة 86 لضربة أحد لاعبي الفريق اللبناني بدون كرة. وتأتي تلك الخسارة لتضاعف كثيرا من جراح الزمالك، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الأربع الأخيرة بمختلف المسابقات وتزيد كثيرا من احتمالات إقالة مدربه البرتغالي أوجوستو إيناسيو. ويلتقي العهد مع الفتح الرباطي في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة غدا السبت، فيما يواجه الزمالك فريق النصر بالجولة ذاتها في نفس اليوم.

بدأت المباراة بهجوم متبادل من كلا الفريقين، غير أن الفرصة الأولى في اللقاء سنحت للعهد عن طريق عيسى يعقوبو، الذي تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة السادسة، ولكنه سدد تصويبة ضعيفة في يد عمر صلاح حارس مرمى الزمالك.

بمرور الوقت، بدأ الزمالك يفرض سيطرته على اللقاء، حيث قاد محمود عبدالرازق (شيكابالا) هجمة عنترية للفريق الأبيض في الدقيقة 11، بعدما انطلق من الناحية اليمنى حتى وصل إلى منطقة الجزاء، ولكنه سدد الكرة ضعيفة ليبعدها الدفاع اللبناني عن المنطقة الخطرة.

وأهدر مصطفى محمد فرصة محققة للزمالك في الدقيقة 21، بعدما تلقى تمريرة بينية رائعة من معروف يوسف، ولكنه سدد الكرة برعونة لتمر بعيدة تماما عن المرمى.

في المقابل، سدد حسين حيدر، لاعب العهد، من خارج المنطقة في الدقيقة 25 ولكن الكرة اصطدمت في الدفاع، لتخرج إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

أجرى الزمالك تبديله الأول في الدقيقة 38 بنزول ابراهيم عبدالخالق بدلا من مصطفى محمد.

لم تشهد الدقائق المتبقية من أحداث الشوط الأول سوى محاولات هجومية على استحياء من كلا الفريقين، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

دفع البرتغالي أوجوستو إيناسيو، مدرب الزمالك، بتبديله الثاني قبل انطلاق الشوط الثاني بنزول محمود عبدالعاطي (دونجا) بدلا من النيجيري معروف يوسف، فيما أجرى العهد تبديله الأول بنزول أحمد زريق بدلا من حسين حيدر.

وسنحت أول فرصة في الشوط الثاني للزمالك عن طريق حسام سلامة (باولو)، الذي تلقى تمريرة أمامية في الدقيقة 46، ولكنه سدد الكرة برعونة شديدة من داخل المنطقة، لتصطدم الكرة في الدفاع وتذهب إلى ركلة ركنية لم تستغل.

عاد العهد للدخول إلى أجواء المباراة مرة أخرى، حيث شدد كثيرا من هجماته، ليحصل على أكثر من ركلة ركنية، كاد الفريق اللبناني أن يفتتح التسجيل من إحداها، بعدما سدد علي السعدي ضربة رأس في الدقيقة 53 ولكن أبعدها عمر صلاح باقتدار.

استشعر الزمالك الحرج، ليعاود نشاطه الهجومي مجددا، لاسيما عقب نزول باسم مرسي بدلا من حسام باولو في الدقيقة 59 .

عادت المباراة إلى الهدوء مرة أخرى، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب دون أدنى خطورة على المرميين، قبل أن يهدر إبراهيما ديوب لاعب العهد فرصة مؤكدة للفريق اللبناني في الدقيقة 79، حينما تابع تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، ليسدد المرمى دون مضايقة من أحد وهو على بعد خطوات قليلة للغاية من المرمى، ولكنه أطاح بالكرة بعيدا تماما وسط دهشة الجميع.

ووقف عمر صلاح حائلا دون اهتزاز شباكه في الدقيقة 82 بعدما تصدى ببراعة لركلة حرة مباشرة للفريق اللبناني.

ولم تمر سوى دقيقتين، حتى أحرز أحمد زريق الهدف الأول للعهد، بعدما تابع تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، ليسدد الكرة، وهو خال تماما من الرقابة، واضعا الكرة على يمين عمر صلاح داخل الشباك.

وتضاعفت معاناة الزمالك في اللقاء، بعدما اضطر الفريق المصري للعب بعشرة لاعبين عقب طرد دونجا في الدقيقة 86.

حاول العهد استغلال النقص العددي في صفوف الزمالك، حيث تصدى عمر صلاح لتسديدة من ابراهيما ديوب.

وكاد زريق أن يعزز النتيجة للعهد في الدقيقة 90، بعدما تلقى تمريرة عرضية مماثلة من الناحية اليسرى، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن، وينتهي اللقاء بفوز ثمين للعهد بهدف نظيف.