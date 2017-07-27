﻿عالم التنس: الصربي ديوكوفيتش يغيب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في المرفق

بلجراد ـ رويترز: أكد لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الاول على العالم سابقا الاربعاء الماضي انه سيغيب حتى نهاية موسم 2017 للتعافي من اصابة في المرفق.

ونشر ديوكوفيتش (30 عاما)، والذي نال 12 لقبا للبطولات الاربع الكبرى، مقطع فيديو على صفحته على فيسبوك قال فيه انه قرر الخلود للراحة للتعافي من الاصابة التي تسببت في انسحابه من مباراته امام التشيكي توماس برديتش في دور الثمانية لبطولة ويمبلدون هذا الشهر.

وقال «اتخذت قرارا بعدم خوض اي منافسات او بطولات حتى نهاية موسم 2017. كان هذا هو القرار الذي يجب ان اتخذه». ونشر مقطع الفيديو قبل وقت قصير من مؤتمر صحافي اوضح فيه قراره بشكل اكثر تفصيلا.

واشار الى انه قرر ان يحصل على راحة لمدة ستة اشهر عقب مشاوراته مع الاطباء والمتخصصين في صربيا وخارجها.

واضاف اللاعب الصربي للصحافيين «اعاني من تلك الاصابة على مدار اخر 18 شهرا وازدادت سوءا في اخر شهر او شهرين».

وتابع «كانت بطولة ويمبلدون مؤلمة واضطررت لسوء الحظ ان انسحب امام برديتش».

وعانى ديوكوفيتش من 12 شهرا قاسية في الملاعب حيث خسر كافة القاب البطولات الاربع الكبرى التي كان يحملها في آن واحد عقب فوزه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة عام 2016 اضافة لتراجعه بعيدا عن المركز الاول في التصنيف العالمي.

وانفصل عن كامل طاقمه التدريبي في مايو ايار الماضي بعد ان انهى ارتباطه بمدربه الالماني بوريس بيكر في نهاية العام الماضي.

وواجه ديوكوفيتش تراجعا كبيرا في التصنيف الا انه قال انه سيعود مع بداية العام المقبل.