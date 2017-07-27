﻿منتخب البرازيل يتخلى عن «معبد» كرة القدم بسبب فضائح الفساد

ريو دي جانيرو ـ د ب أ: قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم التخلي عن فكرة استخدام ملعب ماراكانا(معبد كرة القدم في البرازيل) في ولاية ريو دي جانيرو، الغارق في المشكلات منذ أشهر، وذلك خلال المراحل الأخيرة لمنتخب البلاد الأول في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وكشف موقع «جلوبو» الإخباري البرازيلي على الانترنت أن السبب وراء قرار اتحاد الكرة البرازيلي هو السعر المرتفع لقيمة إيجار الملعب، بالإضافة إلى الموقف القانوني الغامض له.

وكان ادينور ليوناردو باتشي «تيتي»، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، قد طلب لعب مباراته الأخيرة في التصفيات أمام تشيلي في 10 تشرين/أكتوبر المقبل على ملعب ماراكانا.

وستكون مباراة البرازيل المتبقية له على ملعبه في التصفيات أمام الإكوادور في مدينة بورتو أليجري في 31 آب/أغسطس.يذكر أن منتخب «السامبا» تأهل فعليا لمونديال 2018 في روسيا.

ولم يخض المنتخب الأول البرازيلي أي مباراة على ملعب ماراكانا، منذ نهائي بطولة كأس القارات التي فاز بها في 2013.

وبعد ذلك التاريخ بعام واحد، أخفق المنتخب البرازيلي في الوصول إلى نهائي مونديال 2014، الذي إقيم على ملعب ماراكانا أيضا، إثر هزيمته التاريخية في الدور قبل النهائي أمام ألمانيا بنتيجة 7 / 1 .

ويدار ملعب ماراكانا، المملوك لولاية ريو دي جانيرو، حاليا بموجب حكم قضائي عن طريق شركة «اوديبريشت» للإنشاءات.

ومن المنتظر أن تعلن حكومة ريو دي جانيرو قريبا عن مناقصة لبيع الملعب.

وطالبت ولاية ريو دي جانيرو في أذار/مارس الماضي باستعادة 63 مليون دولار، حصلت عليها الشركة التي اشرفت على الأعمال الإنشائية لملعب ماراكانا بدون وجه حق، بعدما رفعت بدون سند أسعار هذه الأعمال.

وطبقا للبيانات الصادرة عن مختلف وسائل الإعلام في البرازيل، تكلفت الأعمال الإصلاحية لملعب ماراكانا مليار و 200 مليون ريال برازيلي (380 مليون دولار)، بواقع 500 مليون ريال زائدة عن الـ 700 مليون ريال التي كانت متوقعة لنفس هذه الأعمال في البداية.

ويستضيف ملعب ماراكانا في الوقت الحالي مباريات الدوري البرازيلي، عندما يرغب أحد أندية ريو دي جانيرو في إقامة مبارياته عليه، مثل نادي فلامنجو الذي يتحمل قيمة الإيجار وجميع التكاليف الأخرى من أجل إقامة لقاءته هناك.