﻿هدف قبيل النهاية يمنح أمريكا لقبها السادس في الكأس الذهبية

سانتا كلارا – كاليفورنياـ رويترز: أحرز جوردان موريس هدفا قبل النهاية بدقيقتين ليمنح بلاده أمريكا الفوز 2-1 على جاميكا ويهديها لقبها السادس في الكأس الذهبية لكرة القدم لمنطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) الأربعاء الماضي.

وتهيأت الكرة أمام موريس الذي سدد داخل شباك الحارس البديل دوين ميلر.

وتسبب خطأ من موريس في إدراك جاميكا التعادل عبر فون واطسون في الدقيقة 50.

وقال بروس ارينا مدرب أمريكا، الذي لم يخسر في 14 مباراة منذ توليه المسؤولية في نوفمبر تشرين الثاني، للصحافيين «لقد عوض الخطأ. موريس قطع خطوة كبيرة الليلة».

وتقدمت أمريكا في نهاية الشوط الأول عبر جوزي التيدور قبل أن يدرك واطسون التعادل لجاميكا لكن موريس أعاد الأمور لنصابها لمستضيفة البطولة.

وخرج اندريه بليك حارس جاميكا مصابا في اليد في الشوط الأول بعد إصطدام قدم الأمريكي كيلين اكوستا بيده عندما كان يحاول تسديد الكرة.

وأكد ثيودور ويتمور مدرب جاميكا أن إصابة بليك ليست خطيرة لكنه ربما يحتاج إلى عدة غرز جراحية.

واعتمدت جاميكا على الدفاع طيلة المباراة مع الانطلاق في هجمات مرتدة لكن أمريكا التي استخوذت على الكرة بنسبة 70 في المئة نجحت في النهاية في حصد اللقب.

وقال مدرب جاميكا بعد الهزيمة «مبروك للمنتخب الأمريكي الذي قدم أداء جيدا الليلة.. لكن طموحنا لا حدود له. وسنواصل العمل والسعي والمحاولة».