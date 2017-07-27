﻿رفع الرقابة القضائية عن الفرنسي بنزيما

باريس ـ الأناضول: كشفت صحيفة «مارك» الإسبانية، أمس الأربعاء، عن رفع الرقابة القضائية على لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما المحترف في ريال مدريد الإسباني.

وأضافت الصحيفة، أن العدالة الفرنسية قررت رفع الرقابة القضائية عن بنزيما ليصبح بإمكانه ممارسة حياته بشكل طبيعي بعد أن كانت مفروضة عليه طوال الفترة الماضية لتورطه في قضية تحرش جنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيلفان كوميي محامي بنزيما أكد أن اللاعب يشعر بالراحة والسعادة تجاه هذا الأمر وينتظر حاليًا الإعلان رسميًا عن البراءة.وأكدت محكمة النقض الفرنسية، الشهر الجاري، أن محاكمة بنزيما في قضية ماتيو فالبوينا مهاجم فنربهتشه التركي المتعلقة بالتحرش الجنسي بقاصر «لم تكن عادلة».

ووفقًا لوسائل إعلام محلية وقتها، قررت المحكمة إحالة القضية إلى غرفة التحقيق في باريس، حتى تقرر ما إذا كانت ستستمر في متابعة كريم بنزيما أم لا. ومثل بنزيما أمام القضاء الفرنسي، بعد تورطه في قضية الابتزاز التي تعرض لها فالبوينا، منذ سنوات.

ومنذ نهاية عام 2015، يواجه بنزيما تهمة التورط في قضية ابتزاز مالي بحق فالبوينا مقابل عدم نشر فيديوهات جنسية له مع زوجته.

وطعن بنزيما على صحة التحقيقات في محكمة النقض، لتلغي المحكمة القرار السابق الصادر ضد بنزيما، وبالتالي ستعاد التحقيقات في القضية.

وتسببت قضية فالبوينا فى استبعاد بنزيما من المنتخب الفرنسى لفترة طويلة، ولم يشارك فى بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2016» التي احتضنتها بلاده.