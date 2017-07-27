﻿ماركيزيو يمنح يوفنتوس فوزا مثيرا على سان جيرمان

فلوريدا ـ أمريكا ـ د ب أ: اقتنص فريق يوفنتوس الإيطالي فوزا مثيرا من باريس سان جيرمان الفرنسي 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس على ملعب صن لايف في فلوريدا ضمن الجولة الثانية من بطولة لكرة القدم.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعب الوسط الدولي كلاوديو ماركيزيو الذي سجل الهدفين الثاني والثالث للفريق.

وانتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين ثم تعادل المهاجم البرتغالي الشاب جونكالو جويديس لسان جيرمان في الدقيقة 53.

وأضاف ماركيزيو الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 62 ثم تعادل الأرجنتيني خافيير باستوري للفريق الفرنسي في الدقيقة 80 ولكن ماركيزيو خطف هدف الفوز القاتل ليوفنتوس قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وتقدم جونزالو هيجواين بهدف ليوفنتوس في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بعدما تبادل التمريرة بشكل رائع مع مواطنه باولو ديبالا قبل أن يسدد في الشباك.

واجرى يوفنتوس عشرة تغييرات مع بداية الشوط الثاني وبقي الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون فقط في الملعب من بين التشكيل الأساسي الذي بدأ المباراة.

وأدرك المهاجم البرتغالي الشاب جونكالو جويديس التعادل لسان جيرمان بعد مرور ثمان دقائق من بداية الشوط الثاني بعد مجهود رائع من الأرجنتيني انخل دي ماريا وزميله لايفن كورزاوا قبل أن يمرر الأخير إلى جويديس الذي لم يجد أي صعوبة في هز الشباك.

ورد ماركيزيو بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 62 عبر تسديدة صاروخية من مسافة 20 ياردة.

وأدرك سان جيرمان التعادل في الدقيقة 80 بواسطة باستوري عبر ضربة رأس رائعة مستغلا عرضية متقنة من كورزاوا.

ولكن قبل دقيقة واحدة من النهاية خطف ماركيزيو هدف الفوز القاتل ليوفنتوس من ضربة جزاء حصل عليها زميله مويس كين بعد عرقلته من جانب بريسنال كيمبيمب.