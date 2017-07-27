﻿«فورين بوليسي»: مقتل الجواودة يهدد «السلام» بين الأردن وإسرائيل

لندن – « القدس العربي» : كشفت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية عن أن حادثة السفارة الإسرائيلية في الأردن، تنذر بـ «تهديد السلام» بين إسرائيل والمملكة الهاشمية.

وقالت إن قيام رجل أمن إسرائيلي بقتل أردنيين اثنين قبل أيام داخل مبنى سكني تابع للسفارة في عمان يعد أمراً في غاية الخطورة.

ووصفت كاتبة المقال، أليس سو، في زيارتها خيمة العزاء في عمان، وضع عائلة القتيل، الجواودة، ونقلت صوراً عن والده الحزين الذي حمل لافتة عليها صورة نجله وتحتها عبارة «شهيد السفارة».

ويروي والد القتيل أنه تحدث مع ولده محمد (17 عاماً) للمرة الأخيرة عصر الأحد الماضي، وذلك عندما أرسله للقيام بإصلاح غرفة نوم في إحدى الشقق بجوار السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان.

ويضيف أنه بعد مرور بضع ساعات تلقى مكالمة هاتفية من حارس العمارة يخبره فيها بحدوث إطلاق نار ومقتل ولده محمد.

وتشير الكاتبة إلى أن عملية إطلاق النار هذه سرعان ما تسببت في حدوث أزمة ديبلوماسية بين الأردن وإسرائيل، وأنه وفقاً لتقارير صادرة عن الخارجية الإسرائيلية، فإن محمد الجواودة كان هاجم ضابط الأمن الإسرائيلي باستخدام مفك، وأن الحارس الإسرائيلي أطلق النار دفاعا عن النفس.

وأضافت أن شخصاً آخر أصيب في الحادثة، وهو مالك العمارة الطبيب الأردني بشار الحمارنة، الذي توفي في المستشفى في وقت لاحق.

وقالت إن هذه الأزمة تسببت في إشعال مناخ من التوتر القائم أصلاً، في ظل تصاعد موجة العنف في القدس والضفة الغربية، وذلك جراء نصب السلطات الإسرائيلية بوابات إلكترونية عند بعض مداخل المسجد الأقصى، التي تم ازالتها لاحقاً.

وروت الكاتبة، ما تشهده القدس بالضفة الغربية من توترات، وخاصة ما تعلق بالمسجد الأقصى نفسه، وأشارت إلى قيام إسرائيل بإغلاق المسجد ونصب بوابات إلكترونية لإجبار المصلين على العبور من خلالها، وذلك عقب قيام مسلحين بإطلاق النار منتصف الشهر الجاري في باحة المسجد والتسبب في مقتل اثنين من الشرطة الإسرائيلية.

كمـا تحدثـت عن أهـمية المسجد الأقـصى بالنسـبة للمسـلمين، وأهـمية ما سـمته جـبـل الهـيكل بالنسـبة لليـهود، وقـالت إن المســجد يقع تحت مسـؤولية وزارة الأوقــاف الأردنيــة.

وأضافت أن إسرائيل نزعت البوابات الإلكترونية في أعقاب حادثة سفارتها في الأردن، وأنها استبدلتها بتقنيات متطورة أخرى.

وأوضحت الكاتبة أن الأردنيين يتعرضون بانتظام لحالة من الإذلال والتمييز على أيدي الإسرائيليين، وذلك أثناء محاولتهم التوجه من الأردن إلى الضفة الغربية لزيارة أقاربهم هناك، وسط أجواء من عدم الثقة بين الطرفين، مشيرة إلى عدم تصديقهم الرواية الإسرائيلية المتمثلة في أن الشهيد الجواودة كان قد هاجم ضابط الأمن الإسرائيلي بمفك قبل أن يتعرض هو نفسه للقتل.

وقالت إن الأزمة بين الأردن وإسرائيل ربما تكون انتهت، ولكن ما تبقى في عمان إنما يتمثل في أجواء الحزن وفي سفارة إسرائيلية فارغة، وتساءلت ما إذا كانت العدالة ستتحقق بالنسبة للقتيلين الأردنيين.

وأشارت إلى أن الطبيب الأردني الراحل الحمارنة كان أتم تدريبه كجراح في تقويم العظام في ألمانيا، وأنه كان يدير عيادة خاصة ناجحة في عمان.

وأضافت الكاتبة أنها لم تتمكن من الوصول إلى عائلة الطبيب لكن سكرتيرته أجهشت بالبكاء عبر الهاتف وأنها أعربت عن حالة الصدمة، وأنها قالت إن الطبيب الراحل لم يكن سياسياً، لكنه وجد في مسرح الحادثة أثناء محاولة إصلاح وتثبيت غرفة النوم بوصفه مالك العمارة.

وأما إحدى عمات الجواودة فقالت إنه كان في الصف الأخير لما قبل التوجيهية، وإنه لم يكن إرهابيا وإنهم يتحدرون من جذور فلسطينية من قرية قرب الخليل غادرها أجداده في 1948.

«نيويورك تايمز»: تورط سعودي في قتل مهاجرين قبالة سواحل اليمن

نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن تقرير لفريق من الأمم المتحدة، أن التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي يقاتل متمردين مسلحين في اليمن، من المحتمل أن يكون مسؤولاً عن الهجوم المميت الذي وقع في آذار/ مارس الماضي، على مركب محمل بالمهاجرين الفارين من أهوال الحرب.

ويعتقد أن معظم الركاب على متن السفينة كانوا صوماليين يقيمون فى اليمن ويحاولون الوصول إلى السودان. وبيّن التقرير أن «الهجوم الذي أسفر عن مصرع أكثر من 40 شخصاً انتهك العديد من القوانين الإنسانية الدولية».

ونقلت الصحيفة، من التقرير السري الذي صدر في 185 صفحة، وأرسل إلى مجلس الأمن الدولي أن «الطلقات المميتة كانت من المحتمل أنها أطلقت من مدفع رشاش أو من طراز «مينيغون»، وهو نوع من الأسلحة الرشاشة الدوارة على متن مروحية على الأرجح تعمل من سفينة بحرية».

وأضاف التقرير أن «قوات التحالف هي الوحيدة في النزاع اليمني لديها القدرة على تشغيل طائرات هليكوبتر عسكرية في المنطقة. واستمر إطلاق النار لمدة خمس دقائق. وعندما انتهى الأمر، لقي 42 شخصاً مصرعهم وأصيب 34 آخرون. ولم يبذل المهاجمون أي جهد لمساعدة الضحايا».

وحسب التقرير، المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة اللتان تمتلكان قوات بحرية في المنطقة، تعاونتا في البداية مع الفريق الأممي، ثم عرقلتا عمله. كما لم يبذل الحوثيون، المتمردون الذين استولوا على جزء من اليمن، وصولاً إلى ميناء الحديدة، التي يسيطرون عليها، أي جهود لمقابلة الناجين أو فحص الأدلة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن التقرير الذي كتبته لجنة من أربعة خبراء، من المتوقع، أن يبحثها أعضاء المجلس يوم الاثنين المقبل، ومن غير الواضح ما إذا كان المجلس سيتخذ أي إجراء. وتؤيد كل من بريطانيا والولايات المتحدة، الدولتين الدائمتين فى المجلس، التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

ويرسم التقرير صورة مروعة لما حدث ليلة 16 مارس/ آذار، حيث كان قارب يحمل ما يصل إلى 145 شخصاً، ومعظمهم من الصوماليين، يبحرون عبر البحر الأحمر، بعيداً عن الساحل اليمني.

وقالت اللجنة انها لم تجد أي دليل على وجود مقاتلين أو أسلحة على متن السفينة، وبالتالي فهم قتلوا عمداً من دون أي ذنب.

واقتربت سفينة كبيرة من قاربهم وأمرتهم بالتوقف، وعندما لم يحدث ذلك، بدأ الهجوم. أولاً، أطلقت الصواريخ، ثم اصيب القارب باطلاق نار من «مدفع رشاش متوسط مينيغون عيار 7.62 ملم مثبتة على طائرة هليكوبتر».

التحالف الذي تقوده السعودية يمتلك مثل هذه الاسلحة، كما لديه العديد من السفن الحربية في البحر الاحمر التي تنتمي إلى ما يسمى «القوة البحرية المشتركة» التي تضم سفناً من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة، وفق التقرير.

وقال التقرير إن الذين نجوا من ركاب القارب الذي ضم العديد من النساء والأطفال «اختبأوا تحت جثث القتلى وظلوا بلا حراك لمدة 10 دقائق تقريباً لتجنب وقوع المزيد من الهجمات».

الإمارات العربية المتحدة المذكورة في التقرير، قالت في وسائل إعلامها الرسمية، إنها تعرف أن المركب كان سفينة مدنية.

ووفق اللجنة فـ»إذا كانت القوات البحرية الإماراتية متواجدة في تلك اللحظة كان بامكانهم مساعدة الجرحى أو الذين شاهدوا من هاجموهم».

وأضافت: أنهم «لم يساعدوا ولم يتعاونوا مع الفريق عندما طلب معلومات».

«الغارديان»: أطفال «الدولة» اليتامى في الموصل هدف للإنتقام

نشرت صحيفة «غارديان» البريطانية، تقريراً حول أطفال تنظيم «الدولة الإسلامية» الذين أصبحوا يتامى، بعد معركة الموصل الطاحنة، باتوا هدفاً لسكان المنطقة، ويعانون من تهديدات بـ «الانتقام منهم».

وفي مقابلة أجراها كاتب التقرير مارتن شلوف، مع أبو حسن، أحد الأطباء العسكريين، الذين يعالجون المتضررين جسدياً ونفسياً من الحرب، قال الطبيب أن «هناك أعداداً كبيرة من أطفال تنظيم الدولة فقدوا أمهاتهم وآباءهم، وأضحوا هدفاً للانتقام من المدنـيين».

ويروي الطبيب أبو حسن تجربته مع طفل عمره 9 سنوات، قائلاً: «لم يكن طفلاً عاديا. لم يكن خائفا أو مرتعبا عندما قابله عكس جميع الجنود والنساء والأطفال الذين عاينهم. و عندي سؤالي له ماذا يود أن يصبح عندما يصبح شاباً، أجاب «قناصاً».

وصدم الطبيب، لكنه علم أن والد الطفل كان يلقب بـ «أمير القناصة» في «الدولة الإسلامية» قبل مقتله، وكان شخصية مهمة وذات شأن في التنظيم.

ويشير إلى أن الابن كان يعتبر من الأطفال الذين أجادوا القنص في التنظيم، كما استخدم المسدس وبندقية الكلاشنيكوف، وتدرب على الرماية مع أن الده لم يكن يحبذ هذا الامر. وأخبر الطفل طبيبه بأنه يفتقد رفاقاً له كان يطلق عليهم التنظيم «فتيان الجنة».

وحسب الطبيب «هناك مشكلة يواجها الأطباء والمختصون مع هؤلاء الأطفال، ألا وهي الخوف من الانتقام منهم»، مشيراً إلى أن «الأشخاص الذين عانوا من تنظيم الدولة لن ينسوا معاناتهم وقد يصبوا غضبهم على هؤلاء الأطفال».

ووفق الصحيفة «أطفال مسلحي تنظيم الدولة اليتامى يتم إخفاؤهم في مخيمات في شمال العراق، كما أنه ليس هناك أي برنامج خاص لتأهليهم ، لأن الناس لا تقدر على تقبل وجود عائلات لتنظيم الدولة بينهم».

«لوموند»: مصراتة أمل السلام في ليبيا المقسمة

في تحقيق خاص، عبر مراسلها فريديريك بوبين، افردت صحيفة «لوموند» الفرنسية تقريراً من مصراتة، يتحدث عن معقل الثورة الليبية في العام 2011، ضد الديكتاتور معمر القذافي، حيث تشتعل المشاعر المختلطة في احتمال اجراء حوار مع اللواء حفتر، بعد محاولة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جمع كل من حفتر وفايز السراج في فرنسا لتأسيس لحوار ليبي وانهاء الأزمة القائمة.

ووفق بوبين، فإن مصراتة التي قدمت أكبر عدد من الجرحى في الثورة الليبية، تعيش اليوم حياة شبه هادئة، لكن الشوارع الجانبية لا تزال تحمل ندوباً لا تمحى من ثورة 2011. ويقول فتحي، وهو رجل ستيني، للصحيفة: إن «كلام السلام هو دائما أفضل من الحرب الكلامية»، في اشارة إلى المحادثات الليبية في فرنسا، التي اعادت ديبلوماسيتها خط الحوار المنقطع بين أبرز وجوه الأزمة.

ووفق كاتب المقال فإنه بعد مقتل القذافي، قامت المدينة بملاحقة كل رموز النظام السابق، وبدأت حملة انتقام بعد سقوط الطاغية، حيث قاتلت بشراسة ثم واجهت تنظيم «الدولة الإسلامية» في سرت، حيث خسرت 600 مقاتل من ابنائها.

وبعد الكثير من التضحيات، فإن الوقت قد حان للسلام، حيث يتوسل معظم السكان لـ»بناء دولة حقيقية»، وفق ما تنقل الصحيفة.

«فايننشال تايمز»: بكين عينها على سوريا من لبنان

نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» مقالاً لإريكا سلمان بعنوان « لبنان يأمل بأن تزداد الاستثمارات فيه خلال إعادة إعمار سوريا».

وقالت كاتبة المقال إن «لبنان عانى الأمرين خلال الست سنوات الماضية من الناحية الاقتصادية بسبب الحرب التي ضربت جارته سوريا»، مضيفة أن «هناك أملاً بأن تؤدي عملية إعمار سوريا من قبل بكين إلى إحداث نشاط اقتصادي في لبنان».

ونقل المقال عن سياسيين واقتصاديين في لبنان قولهم إن «بكين لديها اهتمام كبير بالاستثمار في لبنان، وقد أرسلت 4 وفود لغاية الآن».

وأضافت الكاتبة إن «لبنان مكان استراتيجي للغاية ليستخدم كمركز من قبل الصينيين في مشروعات إعادة إعمار سوريا، إلا أنه قد يواجه انتقاداً من قبل الحكومات الغربية التي ستنظر إلى الاستثمارات الصينية بأنها دعم للرئيس السوري بشار الأسد». ووفق المقال، «فإن الصين لديها الكثير من الاستثمارات في الشرق الأوسط منذ سنوات، وكذلك في الكثير من بقاع الأرض».